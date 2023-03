Ini Sinopsis Film Peraih 7 Piala Oscar,  Everything Everywhere All At Once

FILM Everything Everywhere All At Once merupakan karya terbaru duo Daniel setelah merilis Swiss Army Man pada 2016 lalu.

Banyak poin menarik yang dijual dari Everything Everywhere All At Once. Film ini merupakan produksi A24 yang mencetak sejumlah film arthouse.

Selain itu, Russo bersaudara menjadi produser utama film ini. Duo Daniel dikabarkan telah melakukan riset untuk film ini sejak 2010.

Sinopsis Everything Everywhere All At Once

Evelyn Quan (Michelle Yeoh) adalah seorang perempuan Tionghoa-Amerika yang menjalankan bisnis binatu yang membosankan. Bersama suaminya, Waymond (Ke Huy Quan), hidup mereka selalu lancar.

Evelyn dan Waymond juga memiliki seorang anak bernama Joy (Stephanie Hsu). Meski anak tunggal, Joy mengalami kekecewaan dengan orangtuanya seiring bertambahnya usia.

Suatu hari, ayah Evelyn, Gong Gong (James Hong) tiba di Amerika Serikat. Mereka berencana merayakan ulang tahun ayah mereka di sana. Sebelum perayaan, Evelyn dan Waymond diundang ke Gedung Internal Revenue Services (IRS).

Bisnis binatu mereka sedang diaudit oleh IRS. Kemudian, Waymond bertemu Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis) untuk melihat proses audit bisnis mereka.

Dalam sekejap, Waymond memperingatkan Evelyn untuk menjaga dirinya sendiri karena akan ada multiverse lain yang akan datang. Waymond mengatakan Evelyn mungkin satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kekacauan itu.

Evelyn bingung dengan perubahan sikap suaminya. Namun perlahan mulai mengerti ketika dia melakukan verse jumping ke dunia lain. Evelyn menemukan dirinya dengan sesuatu yang lain di dunia itu.

Evelyn memulai petualangannya untuk menebus multiverse dan menyelamatkan keluarganya.

Film Everything Everywhere All At Once menyajikan imajinasi, fantasi, realita sekaligus refleksi yang indah. Penampilan Michelle Yeoh sebagai tokoh utama patut diacungi jempol.

Everything Everywhere All At Once juga dibintangi Jenny Slate, Harry Shum Jr., Tallie Medel, Sunita Mani, dan banyak lainnya.

Terlepas dari itu, film ini adalah proyek yang menarik untuk Michelle Yeoh dan Ke Huy Quan.

Everything Everywhere All At Once merupakan proyek terbaru Yeoh sebagai pemeran utama dan kembalinya Ke Huy Quan setelah pensiun dari dunia akting pada 2002. (Z-1)