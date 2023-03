Piala Oscar Diingatkan Tentang Perisitiwa The Slap

AKSI Top Gun dan peristiwa The Slap mewarnai Piala Oscar kali ini. Jimmy Kimmel yang didaulat sebagai pembawa acara mendarat di panggung setelah jet terbang di atas Hollywood's Dolby Theater dan melemparkan lelucon tentang peristiwa tahun lalu. Di mana aktor Will Smith menyerang Chris Rock.

"Jika seseorang di Teater ini melakukan tindak kekerasan, kapan saja selama pertunjukan, Anda akan dianugrahi Oscar untuk aktor terbaik dan berpitado selama 19 menit," canda Kimmel.

Kimmel mengatakan tidak akan menahan diri bila kembali terjadi aksi kekerasan. Pasalnya panitia sudah memiliki tim krisis.

"Jika terjadi sesuatu yang tidak tertuga atau kekerasan selama acara, lakukan saja apa yang Anda lakukan tahun lalu. Tidak melakukan apapun."

Dalam penghargaan itu, sejumlah aktor papan atas Hollywood berhasil memboyong Piala Oscar. Jamie Lee Curtis menjadi aktris pendukung terbaik dalam Everything Everywhere All at Once.

Sedangkan aktor pendukung terbaik diraih Ke Huy Quan yang memerankan suami dari pemilik laudry keturunan Amerika-Tiongkok di film Everything Everywhere All at Once. (AFP/Z-3)