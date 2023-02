Film Berbalas Kejam akan Tayang di Prime Video pada 16 Februari

PRIME Video, dalam siaran resmi, dikutip Selasa (31/1), mengumumkan film Amazon Original terbaru dari Indonesia, Berbalas Kejam, akan segera tayang perdana secara eksklusif pada 16 Februari 2023.

Disutradarai dan ditulis oleh Teddy Soeriaatmadja (Lovely Man), film ini mengisahkan Adam, seorang arsitek berbakat yang kini hidup dengan trauma selama dua tahun, setelah keluarganya dibunuh di depan matanya.

Perjalanan seorang pria yang hancur dengan misi balas dendam pun membawa Adam ke momen penentuan antara melepaskan untuk melangkah maju atau menemukan sisi kelam yang tidak pernah diketahuinya.

"Pada intinya, film ini mempertanyakan sisi manusiawi kita ketika menghadapi sebuah kehilangan. Ini adalah kisah balas dendam yang berfokus pada perjalanan emosi karakternya dan akan membuat penonton tenggelam dalam ceritanya," ujar sutradara Teddy Soeriaatmadja.

Di sisi lain, David Simonsen, selaku Director of Prime Video in Southeast Asia, mengatakan pihak mereka bangga dapat menjadi rumah untuk berbagai kisah unik seperti Berbalas Kejam.

"Kami bangga dapat menjadi rumah untuk berbagai kisah unik seperti Berbalas Kejam. Jarang kita bisa melihat sebuah kisah balas dendam dari Indonesia yang memikat, ditambah dengan penampilan luar biasa dari para pemain ternama," kata David.

"Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menjadi rumah bagi para pembuat cerita terbaik dari Indonesia seperti Teddy, dan kami tidak sabar untuk bekerja sama dengan banyak lagi ke depannya," imbuhnya.

Diproduksi Tiger Wong Entertainment bekerja sama dengan Karuna Pictures, Berbalas Kejam dibintangi oleh Reza Rahadian, Laura Basuki, Baim Wong, Yoga Pratama, Kiki Narendra, Haydar Salishz, Athar Barakbah, Niken Anjani, dan Irgi Fahrezi.

Berbalas Kejam akan bergabung dalam koleksi tayangan-tayangan Prime Video yang terus berkembang, termasuk tayangan Indonesia seperti film peraih penghargaan Before, Now & Then (Nana), Perfect Strangers, Ashiap Man, dan tayangan Korea seperti Island dan Love in Contract.

Selain itu, juga tayangan anime populer seperti Chainsaw Man; tayangan Amazon Original pemenang penghargaan dan mendapat pujian kritis seperti The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Boys, Tom Clancy's Jack Ryan, serta pemenang Emmy dan Golden Globe seperti Argentina 1985, Fleabag, dan The Marvelous Mrs. Maisel. (Ant/OL-1)