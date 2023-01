Island Bagian Kedua akan Tayang Mulai 24 Februari 

DRAMA fantasi Island bagian kedua akan tayang di Prime Video mulai 24 Februari 2023.

Bagian pertama serial ini telah tayang di sejak Desember lalu.

Berdasarkan siaran resmi dikutip Minggu (29/1), serial yang berlatar di Pulau Jeju ini adalah sebuah kisah epik mengenai pertempuran melawan kejahatan dan menyelamatkan dunia.

Van adalah seorang pemburu iblis yang hidup abadi dan telah melindungi dunia selama ribuan tahun. Dia memiliki masa lalu yang berkaitan dengan Miho, seorang pewaris di kehidupan reinkarnasinya saat ini.

Miho ditakdirkan untuk menjadi kunci yang dapat menyelamatkan dunia. Sayangnya, Miho tidak bisa mengingat masa lalunya dan cara untuk membangkitkan kekuatannya.

Para iblis yang mengenali identitasnya pun mengejar Miho dan akhirnya menuntunnya untuk meminta pertolongan Van.

Di sisi lain ada Yohan, seorang pengusir setan muda berbakat yang dikirim untuk melindungi Miho. Ketiga orang ini berupaya untuk mengubah takdir mereka dan menyelamatkan dunia.

Diproduksi oleh YLab Flex, Studio Dragon, dan Gilstory Ent, Island menghadirkan salah satu tim di depan dan balik layar yang terbaik, termasuk sutradara Bae Jong (Welcome to Dongmakgol, Fabricated City), penulis Oh Bo-hyin, dan para pemain ternama, termasuk Kim Nam-gil, Lee Da-hee, Cha Eun-woo, dan Sung-joon. (Ant/OL-1)