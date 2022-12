Deadpool 3 akan Mulai Syuting Mei 2023

SUTRADARA Shawn Levy menargetkan produksi film Deadpool 3 akan dimulai awal Mei 2023 dan tetap mempertahankan 'kekerasannya" meski film itu kini berada di bawah payung Disney.

Deadpool 3 tidak hanya memasangkan Ryan Reynolds dengan Hugh Jackman sebagai Wolverine, tetapi juga menandai perjalanan pertama superhero berjuluk The Merc with the mouth itu di Marvel Cinematic Universe milik Disney.

Meski demikian, Levy meyakinkan para penggemar bahwa waralaba akan tetap mempertahankan kekerasan berperingkat-R atau di atas 17 tahun walau berada di bawah naungan Disney yang ramah keluarga.

Baca juga: Sejumlah Jadwal Tayang Film Marvel Berubah, Termasuk Deadpool 3

"Kami sedang menulis, menulis ulang, mengembangkan, menyiapkan Deadpool setiap hari sekarang," kata Levy dilansir Variety, Kamis (15/12).

"Sungguh menyenangkan tertawa setiap hari. Sangat enak mendengar dan menulis dan muncul dengan adegan-adegan ini di mana orang-orang hanya berbicara kotor. Kekerasan ada di depan Anda karena ini adalah film Deadpool," lanjutnya.

Bagi Levy, mempertahankan peringkat R-rated merupakan bagian integral ketika dia setuju untuk menyutradarai film tersebut.

Film ini akan menyatukan kembali Levy dengan Reynolds setelah Free Guy dan The Adam Project.

Levy mengaku sempat mengkhianati visinya sekali untuk mengedit komedi Owen Wilson dan Vince Vaughn The Internship dari R ke PG-13. Dia tidak berencana melakukannya lagi dengan Deadpool 3.

"Salah satu dari sedikit penyesalan dalam karier saya adalah bahwa saya dipaksa dengan kuat untuk mengubah The Internship dari R menjadi PG-13. Saya masih menyesalinya karena Vince dan Owen versi R-rated di The Internship jauh lebih baik," ujar Levy.

"Dan, sekarang, saya tidak akan menyerah seperti saya pada usia 20 tahun, apa pun, 12 tahun yang lalu," lanjutnya.

Penulis Deadpool 3, Rhett Reese dan Paul Wernick, awal tahun ini menekankan bahwa Disney tidak akan bermain-main dengan peringkat R dari waralaba tersebut.

"Mereka akan membiarkan Deadpool menjadi Deadpool. Ini tidak seperti lelucon tertentu yang mereka katakan, 'Kamu tahu, itu terlalu jauh,] itu bisa terjadi, tetapi sampai saat ini, itu hanyalah dukungan" kata Reese.

Reese juga mengatakan Deadpool akan tetap menjadi seperti sebelum. Dia juga menegaskan tidak akan membuat Deadpool versi Disney yang ramah.

Deadpool 3 dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 8 November 2024. (Ant/OL-1)