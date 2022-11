PARAMOUNT Pictures memindahkan jadwal penayangan film "Scream 6" menjadi 10 Maret 2023. Awalnya film tersebut dijadwalkan tayang pada 31 Maret 2023, namun dibuat maju 20 hari dari tanggal sebenarnya.

Akan tetapi, film "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" terpaksa mundur dari 3 Maret menjadi 31 Maret 2023. Studio tersebut sebelumnya telah mengubah strategi rilis untuk "Babylon" dari Damien Chazelle. Film itu akan tayang di bioskop mulai 23 Desember 2022, setelah awalnya direncanakan tayang terbatas pada 25 Desember 2022 dan dirilis secara luas pada 6 Januari 2023.

"Scream 6" akan bersaing dengan film sci-fi "65" yang dibintangi Adam Driver, Chloe Coleman dan Ariana Greenblatt, dari duo "A Quiet Place" Scott Beck dan Bryan Woods. Film yang juga tayang pada 10 Maret adalah "Focus Features Inside" yang dibintangi oleh Willem Dafoe.

Sedangkan "Dungeons & Dragon" akan bersaing dengan "Spinning Gold" yang dibintangi Michelle Monaghan dan Jason Isaacs, "Heart of a Lion" dengan Forest Whitaker, "A Good Person" yang melibatkan Florence Pugh dan Morgan Freeman, serta film "A Thousand and One for Focus".

Angsuran keenam dari waralaba "Scream" akan menampilkan Sam (Melissa Barrera), Mindy (Jasmin Savoy Brown), Chad (Mason Gooding) dan Tara (Jenna Ortega). Empat penyintas dari babak baru pembunuhan Ghostface di tengah film kelima. Mereka meninggalkan Woodsboro dan memulai babak baru kehidupannya.

Pemain lain yang akan terlibat adalah Hayden Panettiere, Courteney Cox, Dermot Mulroney, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Josh Segarra, Henry Czerny, Samara Weaving dan Tony Revolori.

Matt Bettinelli-Olpin dan Tyler Gillett dari Radio Silence, yang memimpin "Scream 5" kembali sebagai sutradara. James Vanderbilt dan Guy Busick ikut menulis skenario, dengan Vanderbilt dari Project X Entertainment, Paul Neinstein dan William Sherak sebagai produser.

Sementara "Dungeons & Dragons" yang diangkat dari permainan "Wizards of the Coast" akan mengikuti pencuri yang menawan dan sekelompok petualang yang tidak terduga saat mereka memulai pencarian epik untuk mengambil relik yang hilang.

Segalanya menjadi serba salah ketika mereka bertabrakan dengan orang yang salah.

Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head, Hugh Grant dan Jason Wong bermain dalam film ini.

Jonathan Goldstein dan John Francis Daley menjadi sutradara di film dengan naskah ditulis oleh Michael Michael Gilio.(Ant/OL-5)