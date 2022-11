Bintang Aquaman Perankan Wonder Man Superhero MCU

MARVEL Studios akan menghadirkan pahlawan super baru dalam serial Disney+ yaitu Wonder Man. Baru-baru ini dikonfirmasi mereka menemukan aktor utama film itu yang akan memerankan Simon Williams.

Wonder Man telah berada di daftar MCU sejak Guardians of the Galaxy Vol. 2 pada 2017. Saat itu James Gunn benar-benar menampilkan Nathan Fillion yang memerankan Wonder Man sebelum materinya dipotong dari film.

Sutradara Shang-Chi dan Avengers: The Kang Dynasty, Destin Daniel Cretton, telah bergabung dengan proyek terbaru itu. Bintang Shang-Chi dan Iron Man 3, Ben Kingsley, juga akan mengulangi perannya sebagai Trevor Slattery dalam serial tersebut.

Kingsley membagikan pemikirannya tentang kehadirannya kembali untuk di tayangan MCU ketiga. Ia mengungkapkan perasaan bahwa tanggung jawabnya yakni terus mengejutkan dan menyegarkan sehubungan dengan penampilannya di acara itu.

Dengan Trevor Slattery di belakangnya, pertanyaan besarnya ialah siapa yang sebenarnya akan mengambil peran utama Simon Williams? Nah, Marvel tampaknya sedang melihat bintang utama DC saat ia meninggalkan perannya dari franchise Aquaman di masa lalu.

Deadline, dilansir dari The Direct, mengungkapkan bahwa Marvel telah memilih Yahya Abdul-Mateen II sebagai pemeran utama dalam serial Wonder Man mendatang di Disney+. Acara ini akan mengikutsertakan sutradara Shang-Chi Destin Daniel Cretton sebagai produser eksekutif dan sutradara. Co-produser Hawkeye, Andrew Guest, akan menjadi penulis utama.

Ini menandai penampilan pertama Abdul-Mateen dengan Marvel Studios setelah memainkan Black Manta yang jahat di Aquaman pada 2018 dan Aquaman and the Lost Kingdom pada 2023. Yahya Abdul-Mateen II tentu saja menjadi berita utama selama beberapa bulan terakhir, meskipun tidak semuanya dalam sorotan positif.

Pada akhir Agustus, dia membuat beberapa komentar meremehkan tentang waktunya di film Aquaman. Ia menyebut perannya sebagai pekerjaan badut dan membuat banyak orang bertanya-tanya apakah dia merasa seperti itu tentang genre superhero pada umumnya. Jelas, dia melihat yang dilakukan MCU sebagai sesuatu yang sangat berbeda dari DCU saat dia mengambil peran superhero keduanya dan yang pertama sebagai pemeran utama.

Pertunjukan itu akan menempatkan Simon Williams dari Abdul-Mateen tepat di tengah-tengah Hollywood, karena Williams sangat tertanam di komik. Mungkin membuat orang bertanya-tanya Aquaman 2 akan menjadi pertunjukan terakhirnya sebagai Black Manta untuk DCU.

Dengan film itu sekarang lebih dari satu tahun dari debutnya setelah penundaan yang tak terhitung jumlahnya, bintang itu akan berada dalam posisi menarik saat ia mempromosikan peran untuk kedua perusahaan selama tahun-tahun mendatang. Wonder Man belum memiliki jadwal produksi dan absen dari daftar konfirmasi Marvel Studios yang akan datang, pengumuman ini akan mendorong tanggal itu lebih dekat karena MCU ingin memperkenalkan salah satu cerita paling uniknya hingga saat ini. (OL-14)