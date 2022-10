Serial Podcast Kim Kardashian's The System: The Case of Kevin Keith Telah Tayang di Spotify

AWAL pekan ini, Spotify mengumumkan peluncuran podcast Spotify Original terbaru, Kim Kardashian's The System: The Case of Kevin Keith.

Dinarasikan oleh Kim Kardashian bersama produser veteran kasus-kasus kejahatan, Lori Rothschild Ansaldi, The System menyelami kisah Kevin Keith, seorang pria yang dihukum karena pembunuhan atas tiga orang, berusaha selama hampir tiga dekade bersama keluarganya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Dalam delapan episode, Kardashian dan Rothschild Ansaldi akan bekerja sama dengan para penyelidik, ahli, dan banyak lagi untuk membahas kasus Keith yang rumit ini, mengungkap celah-celah kelemahan dalam cerita, dan menyoroti bagaimana sistem hukum tidak berfungsi.

Dua episode pertama The System sudah tersedia untuk didengarkan, eksklusif hanya di Spotify.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang The System, silakan kunjungi Resource Hub yang akan diperbarui setiap minggu selama serial ini berjalan.

Di sini, Anda akan menemukan transkrip episode serta alat bantu visual, seperti salinan dokumen pengadilan dan bukti yang digunakan dalam persidangan asli, yang dirujuk di sepanjang podcast.

The System bermitra dengan dua organisasi untuk mendorong reformasi peradilan pidana ke dalam perbincangan di podcast ini.

Color Of Change, organisasi keadilan rasial online terbesar di Amerika, akan memberikan lebih banyak lagi informasi tentang penghakiman yang salah dan hal-hal lain mengenai sistem peradilan pidana.

Selain itu, Spotify turut mendukung kegiatan Calling All Crows, sebuah organisasi yang menghubungkan dan memobilisasi penggemar musik untuk bergabung dengan gerakan untuk keadilan dan kesetaraan dengan membangun kesadaran, bertindak, dan bekerja secara kolektif untuk membawa perubahan sosial.

Calling All Crows terus berinvestasi dalam kampanye Unlocked Voices mereka, memperkuat platform dan kisah-kisah mereka yang terkena dampak penahanan massal. (RO/OL-1)