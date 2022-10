Setelah Tertunda, Film Terbaru Will Smith Tayang 2 Desember

FILM terbaru dari Will Smith berjudul "Emancipation" akan dirilis pada 2 Desember 2022, dilansir Variety, Selasa (4/10).

Apple mengumumkan hal tersebut pada Senin (3/10) waktu setempat dengan merilis trailer pertama dari sejarah yang disutradarai oleh Antoine Fuqua.

"Emancipation" mulai tayang di bioskop pada 2 Desember dan akan tersedia di Apple TV+ mulai 9 Desember.

Apple sempat memilih menunda film ini hingga 2023 setelah Smith terlibat dalam kontroversi karena menampar Chris Rock di panggung Academy Awards 2022. Sejak saat itu, Smith menghindari tampil di publik.

Akan tetapi, Apple kembali pada awalnya untuk menghadirkan "Emancipation" sebagai penutup tahun 2022.

Apple sendiri kini dipandang sebagai sebagai pesaing Oscar yang berpotensi tangguh. Setelah menjadi layanan streaming pertama yang memenangkan film terbaik dengan "CODA", perusahaan tersebut tengah siap untuk mengkampanyekan deretan judul yang menarik sepanjang musim gugur.

Namun, rilisan musim panas seperti favorit Sundance "Cha Cha Real Smooth" dan "Luck" dari Skydance Animation tidak mempertahankan momentum tersebut.

"The Greatest Beer Run Ever" karya Peter Farelly mendapat kritikan tajam di Festival Film Internasional Toronto. Selain itu, film dengan anggaran besar dari Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon" tidak akan siap hingga tahun 2023.

"Emancipation" pun dinilai sebagai upaya terbaik dari Apple untuk kembali berlomba di Oscar. Film ini ditulis oleh Bill Collage dan diproduksi oleh Todd Black, Joey McFarland dan Jon Mone.

Will Smith berperan sebagai seorang pelarian yang dikenal nama "Whipper Peter" setelah foto-foto bekas luka keloid di punggungnya dibagikan untuk menunjukkan kebrutalan perbudakan.

Film ini mengikuti karakter Smith saat dia menavigasi rawa-rawa Louisiana untuk melarikan diri dari pemilik perkebunan yang hampir membunuhnya. (Ant/OL-13)

