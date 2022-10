Foto Portofolio Jimin Habis Terjual di Weverse USA dan Global

POPULARITAS Jimin sungguh luar biasa di dunia. Hal itu berkat keahliannya menyanyi, menari hingga membius banyak mata yang kemudian memuja bintang asal Korea Selatan itu.

Tidak peduli topik diskusinya, dia selalu muncul dalam percakapan. Jimin pun menjadi salah satu ikon K-Pop teratas yang kerap disebut-sebut media.

Ketampanannya kerap menjadi bahasan di kalangan penggemar dan nonpenggemar, terlihat dari beberapa hari terakhir ketika sample foto-folionya dirilis. Bukan hanya penggemar, tetapi penduduk setempat yang melihat fotonya di media sosial juga tidak bisa lepas dari 'efek Jimin' terpesona oleh ketampanannya.

Oleh karena itu, para penggemar berspekulasi sejak awal bahwa dengan visual dan reaksi yang ditimbulkan dari penggemar dan penduduk setempat, tidak diragukan lagi setiap orang ingin mendapatkan fotofolio itu saat preorder dimulai. Mereka mengantisipasi HYBE akan kehabisan stok dalam waktu yang cepat.

Para penggemar mulai melakukan persiapan sejak dini dengan mengunduh aplikasi toko Weverse dan siap berebut salinan fotofolio secepatnya setelah dirilis.

Akibatnya, para penggemar yang berhasil mendapatkan fotofolio tepat saat preorder dibuka sangat senang karena berhasil mengamankan salinannya. Proses penjualan itu layaknya pertempuran bagi para penggemar. Bahkan ada kata-kata seperti 'I GOT IT' dan 'SOLD OUT' memasuki tren Twitter saat para penggemar bersuka cita atas kemenangan mereka.

Dengan semua orang berebut untuk mendapatkan salinannya, fotofolio terjual habis di toko Weverse Global dalam waktu kurang dari 2 menit dan di toko Weverse USA dalam waktu kurang dari satu menit dan diisi ulang untuk putaran pemesanan sebelumnya di kedua toko setelah sekitar 10 menit.

Baca juga: Jimin Buat Tato dari Fanart Army, Ini Reaksi Netizen

Jimin pun menjadi anggota tercepat yang menjual fotofolionya di kedua platform dibanding anggota lainnya. Di Jepang, Jimin terus-menerus membuktikan diri sebagai idola K-pop favorit negara itu, permintaan untuk fotofolionya bahkan lebih tinggi.

Ternyata item tersebut juga kehabisan stok dengan kecepatan kilat, sudah terjual dua kali, dan sekarang berada di putaran ketiga preorder baik di Japan Fan Club dan platform Japan Universal Music Store.

Hingga kini, Jimin satu-satunya anggota yang telah berhasil mencapai tingkat preorder putaran 3 di negara ini pada kedua platform. Kondisi itu membuktikan popularitasnya yang tak tertandingi di Jepang. Bahkan, fotofolionya saat ini menempati 2 tempat teratas di toko buku terlaris Universal Music Store Jepang. Dia juga menempati 3 tempat teratas untuk item yang paling banyak dilihat di toko.

Jimin terus-menerus membuktikan kekuatan namanya yang luar biasa terlepas dari wilayah dan membenarkan mengapa ia dinobatkan sebagai 'brand king' dan 'king of sold out'.(OL-5)