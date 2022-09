Rayakan Ulang Tahun Ke-50, HBO Gelar Kampanye Fifty Years of First

DALAM rangka ulang tahun ke-50, 8 November mendatang, HBO meluncurkan kampanye Fifty Years of Firsts pada 21 September lalu.

Selama 50 tahun, HBO telah menjadi yang pertama melakukan gebrakan, mengubah dan memperkaya lanskap TV untuk tayangan film, dokumenter, drama, komedi, berita, dan olahraga.

Melalui alur cerita yang banyak meraih penghargaan, HBO telah memperkenalkan dunia pada karakter dan alur cerita yang mengambil semangat dan tetap bergabung hingga saat ini. Fifty Years of Firsts merayakan warisan yang membentuk budaya dari jaringan premium ini dan memicu tayangan terbaik yang akan segera hadir.

"Warisan HBO merupakan satu dari kisah-kisah memukau yang diceritakan. Fifty Years of Firsts merayakan hasil karya mereka yang telah membangkitkan pengalaman dunia hiburan dan menyajikan pandangan ke depan dari mereka yang akan melanjutkan masa depan HBO," kata Chief Content Officer, HBO and HBO Max Casey Bloys.

"Kami sangat senang menghidupkan kembali momen-momen tersebut bersama para penggemar dan menyampaikan hormat kepada pembuat cerita kami," lanjutnya.

Selama 50 hari menjelang perayaan tersebut, HBO akan memberikan cuplikan — termasuk trailer perdana, foto-foto para pemain dan adegan dari balik layar, footage yang belum pernah muncul, cuplikan naskah, dan banyak lagi — dari tayangan HBO Originals yang akan datang.

Kampanye ini dimulai dengan klip eksklusif dari episode keenam House of the Dragon, menjelang penayangannya 26 September mendatang.

Juga menampilkan cuplikan eksklusif dari serial original terbaru HBO The Last of Us, season kedua Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, season ketiga We're Here, season kedua The White Lotus, season ketiga The Righteous Gemstones, season keempat Succession, dan banyak lagi.

Kanal sosial HBO akan menggunakan #HBO50 untuk melihat kembali beberapa tayangan, scenario dan karakter yang mengesankan.

Hal itu akan memuncak pada 8 November mendatang dengan HBOwards, tayangan penghargaan media-sosial pertama yang akan menampilkan hal-hal terbaik di 50 tahun pertama HBO.

Tonton streaming serial baru dan klasik seperti True Blood, Sex and the City, The Wire, The Sopranos, Curb Your Enthusiasm, The Gilded Age, House of the Dragon, Succession, Barry, dan Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty di HBO GO. (RO/OL-1)