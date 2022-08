Yuk Mengenal Groot, yang Serialnya Sedang Tayang di Disney+ Hotstar

SIAPA yang tidak mengenal kalimat “I am Groot”? Tiga kata itu merupakan dialog tunggal dari karakter fiksi Marvel bernama Groot. Pada Rabu (10/8), Marvel merilis serial terbarunya yaitu I Am Groot. Serial berdurasi 20 menit ada 5 episode dan telah rilis di Disney+ Hotstar.

Jika Anda belum mengenal siapa itu Groot, jangan khawatir kita akan membahasnya di sini.

1. Alien bertubuh pohon

Groot adalah salah satu karakter Humanoids yang berbentuk pohon. Groot merupakan partner dari Rocket Raccoon. Keduanya sudah melewati perjalanan yang hebat ke galaksi untuk mencari harta karun dan akhirnya bertemu dengan Gamora dan Star-Lord.

Pertemuan tersebut membuat mereka ditangkap dan masuk ke dalam penjara Kyln, tempat mereka bertemu Drax the Destroyer. Mereka berlima kemudian membentuk kelompok bernama Guardian of the Galaxy.

2. Mempunyai kemampuan unik

Groot mampu memanipulasi tubuhnya untuk menumbuhkan cabang layaknya sebuah pohon. Berbeda dengan manusia pada umumnya, Groot dapat bertumbuh lebih cepat.

Dalam durasi waktu 4 tahun, Baby Groot dapat bertumbuh menjadi Groot remaja. Selain itu, Groot juga memiliki kemampuan Combatant yaitu kekuatan kasar seperti menghancurkan lawan sendiri tanpa bantuan dengan mudah.

Tidak hanya itu, Groot dapat memahami bahasa lain yang digunakan lawan bicaranya, meskipun dialog yang diucapkannya hanyalah "I am Groot” saja.

3. Vin Diesel mengisi suara Groot

Vin Diesel menggunakan suaranya sebagai dubber atau pengisi suara Groot. “I am Groot” pun berubah makna seiring berubahnya nada yang dipakai sang dubber.

Selain Diesel, suara Bradley Cooper juga muncul sebagai Rocket Raccoon. Sang produser juga turut berperan dalam mengisi suara dari jam tangan yang digunakan oleh Groot. Lalu, Trevor Devall berkesempatan untuk mengisi suara Iwua, alien yang meniru suara Groot.

4. Serial I Am Groot tidak terkait dengan timeline Marvel Cinematic Universe manapun

James Gunn menulis, di media sosialnya, bahwa tidak ada hubungan antara film Guardian of the Galaxy selanjutnya dengan serial I Am Groot ini.

"Serial ini adalah animasi pendek jadi tidak menjadi bagian penting untuk saga The Guardian (of the Galaxy)," ungkapnya.

Dikemas dengan cara yang berbeda dari serial lainnya, I Am Groot dapat dinikmati oleh anak-anak semua umur.

5. Timeline I Am Groot dalam Marvel Cinematic Universe

Brad Winderbaum, produser eksekutif dari I Am Groot menjelaskan tentang timeline dari serial ini. I Am Groot terjadi ketika Groot sedang melewati fase anak-anak menuju ke remaja, yaitu pasca-Guardian of the Galaxy 2.

Itulah beberapa informasi tambahan dari serial Marvel I Am Groot. Apakah kalian sudah mengenal lebih dalam tentang Groot? Pastinya kalian sudah mengetahui latar belakang dari Groot.

Akhir kata dari Groot, “I am Groot.” (OL-1)