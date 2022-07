Raisa Berencana Luncurkan Jenama Kecantikan

PENYANYI solo Raisa Andriana bersama sahabatnya, Titania Fairuskha, akan segera meluncurkan jenama kecantikan bernama Raine Beauty.

"Nothing's better than working on what you love with your best friend," kata Raisa, yang juga merupakan CEO Raine Beauty dalam keterangan pers, Senin (25/7).

Lebih lanjut, Raisa dan Ruskha mengusung konsep conscious beauty, yang merupakan bentuk kepedulian pada kecantikan sejati diri sendiri dengan memperhatikan apa yang kita gunakan pada tubuh kita, termasuk proses pengemasannya.

Semuanya berfokus pada pemakaian bahan baku yang aman bagi manusia dan kepedulian pada lingkungan.

Adapun arti nama Raine Beauty sendiri merupakan sesuatu yang sangat personal bagi Raisa. Raine merupakan nama tengah dari anak perempuannya, Zalina, dan cerita di balik Raine Beauty juga terinspirasi dari pengalaman pribadi Raisa dengan anaknya.

Bagi Raisa, Raine Beauty merupakan wujud rasa cinta dan self-love yang ingin ia bagikan kepada perempuan Indonesia.

"Make-up itu bukan sekedar tentang warna, produk, ataupun keharusan, tapi juga tentang selebrasi diri dan self-love," kata Raisa.

Sebagai komitmen pengembangan produknya, Raine Beauty mengaplikasikan konsep clean beauty. Formula yang digunakan memperhatikan lima poin yaitu halal, no harmful materials, no paraben, cruelty free, dan vegan formula.

Raine Beauty juga memilih menggunakan earth-loving packaging. Kemasan produk Raine Beauty terbuat dari 50% PCR (post-consumer recycled plastic) atau bahan daur ulang plastik bekas pakai.

Konsep clean beauty dan earth loving packaging ini menjadi komitmen penuh Raine Beauty dalam mengembangkan produk ke depannya.

"Dengan formula yang clean, halal, dan penggunaan packaging yang ramah lingkungan, kami ingin konsumen merasa aman dan nyaman setiap menggunakan produk kami, sebagai bagian dari self-care routine," kata Director Raine Beauty Titania Fairuskha.

Raine Beauty akan resmi luncurkan dua produk unggulannya pada 28 Juli 2022. (Ant/OL-1)