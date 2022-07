KOMPOSER Inggris Monty Norman, dikenal karena menulis lagu tema untuk film-film "James Bond", meninggal dunia pada usia 94 tahun, Senin (11/7), seperti diumumkan laman resminya.



"Dengan penuh duka cita kami berbagi kabar bahwa Monty Norman telah berpulang pada 11 Juli 2022 akibat sakit," kata pernyataan itu, Selasa (12/7).

Norman lahir dengan nama Monty Noserovitch di London dari keluarga Yahudi pada 4 April 1092.



Dia mulai berkarier sebagai penyanyi di big band sebelum beralih menjadi komposer, menulis lagu untuk musikal dan film seperti "Songbook" dan "Poppy and Make Me An Offer". Karya terbaiknya yang diketahui orang adalah lagu untuk film pertama James Bond "Dr. No" pada 1962, meski para produser meminta John Barry untuk mengubah karyanya.



Barry mengatakan dialah yang menulis lagu itu, tapi Norman memenangi kasus pencemaran nama baik terhadap Sunday Times ketika mereka membuat klaim serupa.



Lagu tema itu jadi bagian penting dari jenama James Bond, muncul di 24 film selanjutnya.



Dalam laman resmi, Norman mengatakan perkenalannya dengan musik diawali dari putra dan putri induk semangnya, yang memainkan lagu populer era sebelum perang, sebelum kemucnulan rock'n'roll. (Ant/OL-6)