Minions Puncaki Box Office

MINIONS: The Rise of Gru, film teranyar dalam serial Despicable Me, memuncaki Box Office Amerika Utara dengan raihan sebesar US$127,9 juta dalam libur akhir pekan 4 Juli.

Film keluaran Universal itu unggul jauh dari peringkat kedua Top Gun: Maverick yang membukukan raihan sebesar US$32,5 juta.

"Ini adalah hal yang luar biasa," ujar David A Goss dari Franchise Entertainment Research.

Baca juga: Minions 2: Rise of Gru Kisahkan Awal Karier Gru Sebagai Penjahat Super

"Film animasi keluarga, selama ini, kesulitan bersaing selama pandemi. Akhir pekan ini, Minions mematahkan hal itu dan animasi kembali menjadi jagoan," lanjutnya.

Menurut laporan Variety, raihan film kelima dari serial Despicable Me itu merupakan film dengan raihan terbesar di Hari Kemerdekaan AS sejak Transformers: Dark of the Moon pada 2011.

Posisi ketiga ditempati oleh film biopik Elvis. Film yang dibintangi wajah baru Austin Butler sebagai Elvis Presley dan Tom Hanks sebagai agennya, turun ke posisi ketiga dengan raihan US$23,7 juta.

Di posisi keempat ada Jurassic World Dominion. Film keenam dari serial Jurassic Park itu meraup pendapatan sebesar US$19,2 juta.

Menggenapi lima besar ada film horor The Black Phone. Film yang dibintangi Ethan Hunt sebagai pembunuh bayaran itu meraup pendapatan sebesar US$14,6 juta di pekan keduanya. (AFP/OL-1)