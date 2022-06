Trailer Only Murders in the Building Season 2 Dirilis

TRAILER terbaru dari serial komedi original paling dinanti, Only Murders in the Building Season 2, telah dirilis.

Dikutip dari keterangan resmi, Kamis (16/6), penonton dapat menyaksikan dua episode pertama dari musim kedua serial misteri-komedi ini pada 29 Juni 2022, eksklusif di Disney+ Hotstar.

Setelah kematian Dewan Presiden Arconia Bunny Folger yang mengejutkan, trio Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short), dan Mabel (Selena Gomez) bekerja sama mencari pembunuhnya.

Namun, ada tiga masalah rumit tak terduga yang muncul, ketiganya terlibat dalam pembunuhan Bunny, sehingga mereka menjadi bahan pembicaraan dari podcast kompetitor dan mereka harus berurusan dengan penduduk New York, yang menuduh mereka sebagai pembunuh.

Only Murders in the Building ditulis dan diciptakan oleh Steve Martin dan John Hoffman.

Martin dan Hoffman juga menjabat sebagai executive producer bersama Martin Short, Selena Gomez, serta kreator dari This Is Us, Dan Fogelman dan Jess Rosenthal. (Ant/OL-1)