Museum Ripley's Tegaskan Kim Kardashian tidak Merusak Gaun Marilyn Monroe

KIM Kardashian tidak merusak gaun Marilyn Monroe yang dia kenakan saat Met Gala di New York. Hal itu ditegaskan museum pemilik gaun itu, Kamis (16/6), setelah gaun itu dilaporkan sobek setelah dikenakan Kardashian.

Kardashian, bulan lalu, menarik perhatian setelah tampil di Met Gala mengenakan gaun yang dikenakan Monroe kala bernyanyi selamat ulang tahun untuk Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy pada 1962.

Namun, kolektor memorabilia Monroe, pekan ini, menuding gaun itu sobek dan menerbitkan foto sebelum dan sesudah gaun itu dikenakan Kardashian.

Museum Ripley's Believe It or Not! di Los Angeles, Kamis (16/6), membantah tudingan itu dengan menegaskan Kardashian tidak merusak gaun legendaris itu.

"Masalah Kim Kardashian mengenakan gaun Marilyn Monroe tengah ramai diperbincangkan. Namun, faktanya, dia sama sekali tidak merusak gaun itu di waktu singkat dia mengenakannya di Met Gala," tegas Museum Ripley's Believe It or Not!.

"Dari dasar tangga Met, tempat Kim mengenakan gaun itu, hingga puncak, tempat gaun itu dikembalikan, gaun itu dalam kondisi sama seperti sebelumnya," ujar Wakil Presiden Publikasi dan Perizinan Ripley's, Amanda Joiner.

Museum itu membeli gaun Marilyn Monroe itu pada 2016 seharga US$4,8 juta. (AFP/OL-1)