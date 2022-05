Siap Meneror Penonton, The Doll 3 Tayang di Bisokop Mulai 26 Mei 2022

SETELAH 2 tahun lebih terhenti akibat pandemi korona, akhirnya film The Doll 3 dapat disaksikan di Bioskop oleh seluruh masyarakat.

The Doll series telah menjadi icon film horor Indonesia dengan media boneka yang terus meneror penontonnya, terbukti dengan peraihan penonton yang selalu box office mulai dari film The Doll 1 (2016), The Doll 2 (2017) hingga Sabrina (2018).

Cerita yang dibangun di film The Doll 3 lebih seram dan mencekam dari The Doll series sebelumnya. Aksi teror boneka The Doll 3 akan membuat jantung berdebar melihat setiap adegan demi adegan.

Action yang disuguhkan dalam film The Doll 3 pun sangat menegangkan, sehingga para penonton yang menyaksikan film The Doll 3 seperti tidak terasa sudah melewati 114 menit di dalam bioskop karena merasakan ketegangan di setiap adegannya.

Boneka ini dioperasikan lebih dari 1 orang, seperti yang menggerakan mata, mulut, kaki dan tangan. Operator bonekapun didatangkan langsung dari Amerika.

Film The Doll 3 ini seperti series pendahulunya, tidak hanya tayang di Indonesia tapi juga akan tayang di negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain-lain.

The Doll 3 akan tayang serentak di bioskop mulai 26 Mei 2022. (RO/OL-6)