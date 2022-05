Dominique Thorne Bakal Perankan Ironheart di Black Panther 2

DOMINIQUE Thorne telah menandatangani kontrak dengan M88 dan akan segera debut di "Black Panther 2".



Mengutip laporan dari Variety, Selasa, Dominique Thorne akan berperan sebagai Riri Williams alias "Ironheart". Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Marvel pada tahun 2016 lau.

Riri Williams merupakan seorang siswi MIT berusia 15 tahun yang menduplikasi baju besi Iron Man dan membuat baju zirahnya sendiri. Dengan dukungan Tony Stark alias Iron Man, Riri pun mengambil nama "Ironheart" dan menjadi pahlawan super.



Sebelumnya, Dominique telah membuat debut film lainnya seperti "If Beale Streett Could Walk" di tahun 2018. Selanjutnya di 2021 lalu, Dominique beradu akting dengan Daniel Kaluuya dan LaKeith Stanfield di "Judas and the Black Messiah".



Film "Black Panther: Wakanda Forever" dijadwalkan akan tayang pada 8 Juli 2022 mendatang. (Ant/OL-6)