Disebut Mirip Pak Tarno, Anderson .Paak Ganti Foto Profil Instagram

NAMA Anderson .Paak sedang hangat dibicarakan warganet Indonesia lantaran dianggap mirip Pak Tarno saat tampil di Met Gala 2022. Menanggapi hal itu, rapper itu mengganti foto profil laman Instagramnya dengan pesulap tersebut.

Pada Senin (2/5), .Paak viral di Indonesia setelah videonya di Met Gala 2022 beredar. Saat itu, dia mengenakan jas berwarna kuning dengan motif floral berpadu kemeja biru muda, dasi hitam, celana panjang hitam model cutbray dan kacamata hitam. Sang penyanyi melengkapi penampilannya dengan model rambut berponi.

Video tersebut pun langsung menarik perhatian warganet. Kolom komentar .Paak pun dipenuhi komentar, "Mirip Pak Tarno."

Baca juga: Disebut Mirip Pak Tarno, Siapa Sebenarnya Anderson .Paak?

Komentar tersebut ternyata diperhatikan oleh .Paak. Melalui laman Instagram Story-nya, ia pun mengunggah foto Pak Tarno.

"Orang ini kan yang kalian semua bilang mirip denganku," kata .Paak, dikutip Rabu (4/5).

.Paak pun mengganti foto profil Instagramnya dengan wajah Pak Tarno yang mengenakan jas hitam dan topi ikoniknya.

Sementara itu, di laman Instagram Pak Tarno, ia mengunggah video yang mengucapkan terima kasih kepada .Paak karena telah menjadi kembarannya.

"Hallo @anderson._paak you and me twin thank you," kata Pak Tarno. (Ant/OL-1)