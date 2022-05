FILM animasi keluaran Universal, The Bad Guys, bertahan di puncak Box Office dengan raihan US$161, juta.

The Bad Guys diuntungkan dengan minimnya pesaing di bisokop Amerika Serikat (AS) dengan film superhero terbaru, Doctor Strange in the Multiverse of Madness baru akan dirilis Jumat (6/5) mendatang.

The Bad Guys menampilkan suara dari Sam Rockwell, Awkwafina, Anthony Ramos, dan Lilly Singh.

Film keluarga Paramount, Sonic the Hedgehog 2 kembali menduduki posisi kedua dengan raihan US$11,4 juta.

Baca juga: Disney Ubah Tanggal Rilis The Marvels dan Ant-Man 3

Selama empat pekan penayangan, film itu meraup pendapatan sebesar US$160,9 juta, melewati raihan film pertamanya, yang hanya mendapatkan US$148 juta.

Film keluaran Warnder Bros Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore, bertahan din posisi ketiga meraih pendapatan sebesar US$8,3 juta. Itu merupakan raihan terendah untuk film terkait Harry Potter.

Posisi keempat juga masih diduduki The Nortman. Film viking yang dibitangi Alexander Skarsgaard itu meruap pendapatan sebesar US$6,3 juta.

Posisi kelima ditempati oleh Everythung Everywhere All at Once. Film yang dibitangi oleh Michelle Yeoh itu meraup pendapatan sebesar US$5,5 juta. (AFP/OL-1)