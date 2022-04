Serial We Own This City akan Tayang di HBO dan HBO Go Mulai 26 April

WE Own This City, serial pendek HBO berdurasi enam episode dari producer The Wire (2002-2008) dan The Deuce (2017), akan tayang pada hari yang sama dengan Amerika Serikat (AS), Selasa (26/4) pukul 08.00 WIB di HBO dan HBO GO, dengan penayangan ulang pada hari yang sama pukul 21.00 WIB di HBO.

Diambil dari buku karya wartawan Baltimore Sun Justin Fenton, We Own This City menceritakan kebangkitan dan kejatuhan Gugus Tugas Pelacak Senjata Baltimore akibat korupsi dan kebobrokan moral di Departemen Kepolisian Baltimore, saat kebijakan pelarangan narkoba dan penangkapan massal digembar-gemborkan meski mengorbankan pekerjaan polisi yang sesungguhnya.

Jon Bernthal berperan sebagai Sersan Wayne Jenkins dari Departemen Kepolisian Baltimore, tokoh sentral dalam kasus korupsi federal yang meluas, berpusat pada Gugus Tugas Pelacak Senjata, sebuah unit dengan pakaian preman yang benar-benar rusuh serta mulai memburu dan merampok warga juga para pengedar narkoba, seperti halnya perang narkoba tanpa henti dan penahanan massal selama puluhan tahun di Baltimore yang berlangsung tanpa kendali.

We Own This City dibintangi juga oleh Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Domiczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams, dan Lucas Van Engen.

Bintang tamu serial ini antara lain Treat Williams, Gabrielle Carteris, Tray Chaney, Domenick Lombardozzi, Thaddeus Street, Jermaine Crawford, Nathan E. Corbett, Chris Clanton, Anwan Glover, Bobby Brown, Michael Salconi, Susan Rome, Kim Tuvin, dan Maria Broom.

We Own This City diciptakan dan dengan executive producer George Pelecanos bersama David Simon; disutradarai dengan dengan executive producer Reinaldo Marcus Green; Nina K. Noble, Ed Burns, dan Kary Antholis juga menjadi executive producer. Sedangkan co-executive producer Bill Zorzi, serta para penulis Pelecanos, Simon, Burns, Zorzi dan D. Watkins terlibat dalam serial ini. (RO/OL-1)