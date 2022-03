MVP Pictures dan Telkomsel MAXstream Buat Film tentang Keluarga Muda

DI tengah deretan film yang rilis sepanjang awal 2022, MVP Pictures bekerja sama dengan Telkomsel MAXstream dalam menghadirkan Baby Blues, film bertemakan keluarga dengan sentuhan retro yang disutradarai Andi Bachtiar Yusuf. MVP Pictures dan Telkomsel MAXstream menghadirkan suasana baru bagi penggemar film bertema keluarga dengan mengangkat sindrom Baby Blues sebagai topik utama cerita.

Baby Blues merupakan kondisi pascakelahiran pada orangtua baru saat mereka mengalami perubahan suasana hati secara tiba-tiba, merasa sensitif, cemas, dan mudah marah. Melalui film yang mengangkat topik seputar Baby Blues, kolaborasi ini mempertunjukkan kepada masyarakat bahwa tantangan terbesar dalam rumah tangga yaitu anggotanya dapat tanggung renteng saling memberikan toleransi dan menghargai kebutuhan pasangan demi keluarga yang harmonis.

"Kami merasa senang dapat bekerja sama dengan Telkomsel MAXstream dalam film Baby Blues. Dengan semakin banyak konten-konten lokal yang ditayangkan di MAXstream, kami harap kerja sama yang direalisasikan melalui film ini dapat menjadi peluang untuk menunjukkan komitmen industri perfilman Indonesia dalam menghadirkan konten-konten berkualitas bagi penonton Indonesia," ujar Head of Production MVP Pictures sekaligus Produser Baby Blues Amrit Punjabi dalam keterangan tertulis, Minggu (20/3).

Film Baby Blues bercerita tentang sepasang suami istri muda, yaitu Dinda (Aurelie Moeremans) dan sang suami Dika (Vino G. Bastian). Penyesuaian-penyesuaian yang mereka lakukan sebagai orangtua baru kerap diwarnai dengan pertengkaran yang merenggangkan hubungan mereka. Konflik yang terjadi semakin panas lantaran campur tangan sang mertua, Ibu Tari (Ratna Riantriarno) yang rewel. Tingkat stres Dinda melejit dan akumulasi dari kejadian-kejadian tersebut membuat Dinda mengalami sindrom Baby Blues.

Ketika pertengkaran sudah mencapai puncaknya, suatu keajaiban terjadi dan mengakibatkan badan mereka tertukar. Mereka diharuskan untuk belajar saling memahami dan mengerti satu sama lain agar bisa kembali ke tubuhnya masing-masing. Dapatkah Dinda dan Dika mempertahankan rumah tangga mereka?

General Manager DLS and Direct Sales Telkomsel Jawa Bali Benny Hamdani menjelaskan produksi film Baby Blues merupakan cara pihaknya sebagai digital ecosystem enabler melalui platform video on-demand (VoD) MAXstream berkontribusi terhadap industri perfilman Tanah Air dengan menghadirkan konten orisinal berkualitas. "Kami berusaha membawakan perspektif unik kepada audiens untuk melihat hal-hal yang dialami oleh orangtua baru dan berbagai tantangan yang mereka hadapi saat membuka lembar kehidupan baru bersama seorang bayi. Kami berharap film Baby Blues yang MAXstream hadirkan bersama MVP Pictures ini dapat membuka peluang bagi penonton, keluarga, dan pasangannya untuk dapat terhibur dan terinspirasi."

Rilisnya film orisinal Baby Blues menggenapi lebih dari 260 konten orisinal yang dihadirkan oleh MAXstream. Selain memiliki ratusan konten orisinal, MAXstream menjadi satu-satunya layanan over the top (OTT) marketplace di Indonesia yang menggandeng HBO Go, VIU, Vidio, Lionsgate Play, saluran TV FTA, dan masih banyak lagi dalam satu tempat. Seluruhnya bisa diakses oleh pelanggan Telkomsel dengan melakukan aktivasi paket MAXstream melalui aplikasi MyTelkomsel atau langsung di aplikasi MAXstream.

Saat ini MAXstream menjadi salah satu layanan digital Telkomsel yang memiliki pertumbuhan positif secara signifikan dengan mencatatkan 8,5 juta pengguna aktif. Hingga saat ini aplikasi MAXstream telah diunduh lebih dari 30 juta kali, baik melalui Google Play Store maupun App Store. Informasi lengkap mengenai ragam pilihan konten digital menarik lain dapat diakses melalui tautan tsel.me/maxstream.

Baby Blues dibintangi oleh Vino G Bastian, Aurelie Moeremans, Ratna Riantriarno, Mathias Muchus, Abdurrahman Arif, Rigen Rakelna, Aida Nurmala, dan masih banyak lagi. Nantikan penayangannya pada 24 Maret 2022 serentak di seluruh bioskop di Indonesia. (OL-14)