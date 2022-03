F9: The Last Saga dan Snake Eyes: GI Joe Origins Hadir di HBO Go

DUA film blockbuster yang memacu adrenalin, F9: The Fast Saga dan Snake Eyes: G.I. Joe Origins masing-masing akan tayang pada Jumat (18/3) dan Sabtu (26/30 di HBO GO.

Film penuh aksi Fast and Furious berlanjut dengan episode kesembilan F9: The Fast Saga bersama pembuat film ternama Justin Lin yang kembali memimpin rangkaian film Fast and Furious. Mempertemukan kembali para pemeran dan sejumlah pemikir kreatif yang telah bekerja untuk rangkaian film ini selama dua dekade terakhir.

Dominic Toretto, yang diperankan Vin Diesel menjalani kehidupan yang tenang bersama Letty (Michelle Rodriguez) dan putera mereka, Brian. Namun, bahaya masih mengintai melalui adik Dom yang terabaikan, Jakob (John Cena), pembunuh bayaran terbaik dan pengemudi handal yang pernah bertemu dengan para kru.

Selain itu, sosok manipulatif Cipher (Charlize Theron) yang kembali membawa petaka.

Dom harus memilih antara tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, kesetian terhadap ‘keluarga’ yang dipilihnya dan keharusan menghadapi dosa-dosanya di masa lalu.

F9: The Fast Saga menghadirkan kembali Tyrese Gibson sebagai Roman, Chris ‘Ludacris’ Bridges sebagai Tej, Nathalie Emmanuel sebagai Ramsey, Jordana Brewster sebagai Mia, Sung Kang sebagai Han, Helen Mirren sebagai Queenie dan Kurt Russell sebagai Mr Nobody, dengan wajah baru Anna Sawai sebagai Elle dan Thue Ersted Rasmussen sebagai Otto.

Ditulis oleh Daniel Casey dan Justin Lin, F9: The Fast Saga diproduksi oleh sejumlah producer handal seperti Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeffrey Kirschenbaum, Joe Roth, dan Samantha Vincent.

Sementara itu, Snake Eyes: G.I. Joe Origins, Henry Golding menjadi Snake Eyes, sosok penyendiri ulet diterima dalam klan Jepang kuno, Arashikage, setelah menyelamatkan nyawa sang pewaris mereka.

Ketika Arashikage melatihnya sebagai seorang prajurit ninja, ternyata pelatihan itu juga menghadirkan sesuatu yang ia rindukan: rumah dan hal-hal terdekat yang ia miliki bersama keluarga.

Namun, ketika rahasia masa lalunya terungkap, kehormatan dan kesetiaan Snake Eyes akan diuji, yang mungkin dapat berarti kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya.

Adaptasi dari karaker ikonik G.I. Joe, Snake Eyes: G.I. Joe Origins juga dibintangi Andrew Koji sebagai Storm Shadow, Ursula Corbero sebagai Baroness, Samara Weaving sebagai Scarlett, Haruka Abe sebagai Akiko, Takehiro Hira sebagai Kenta, dan Iko Uwais sebagai Hard Master.

Film itu disutradarai Robert Schwentke dan dengan producer Brian Goldner, Erik Howsam, dan Lorenzo di Bonaventura serta screenplay oleh Evan Spiliotopoulos, Joe Shrapnel dan Anna Waterhouse. (RO/OL-1)