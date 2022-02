Losing You, Single Solo Michaela Blitzen

MICHAELA, salah satu anggota girl group Blitzen, mendapatkan kesempatan menunjukkan performa vokalnya lewat single solo berjudul Losing You.

Berbeda dengan single debut Blitzen What's That About, lagu Losing You bernuansa ballad yang cocok dengan karakter suara Michaela.

Losing You ditulis oleh Michaela bersama Sazura, yang juga merupakan anggota Blitzen. Lagu tersebut menceritakan tentang realita yang sangat relevan dengan persoalan yang dialami banyak orang.

"Sebagian besar orang yang aku kenal, pasti pernah mengalami rasanya kehilangan orang karena kurangnya perhatian atau kurangnya kasih sayang yang mereka berikan," kata Michaela dikutip dari siaran pers, Senin (28/2).

"Dan akhirnya, mereka ingin memutar balik waktu agar mereka bisa melakukan hal yang benar," lanjut dia.

Selain sebagai penulis lagu, Michaela mengatakan Sazura juga berperan sebagai komposer di lagu ini.

Dibuat selama kurang lebih 2 bulan, video musik Losing You juga dirilis bersamaan dengan lagunya.

Konsep video musiknya berusaha menceritakan kehidupan harian dari tokoh utama yang merasakan kekecewaan terhadap dirinya sendiri karena merasa telah melakukan banyak kesalahan.

Konsep tersebut dipilih karena Michaela berusaha menunjukkan sisi lain dari dirinya.

"Di lagu What's That About, lirik lagunya sangat percaya diri, dan aku jadi orang yang seperti itu. Tapi untuk lagu ini, aku perlihatkan sisi yang lebih realistis yang bisa relate dengan banyak orang terutama untuk perasaan yang aku rasakan," jelas Michaela.

Michaela berharap, lagu tersebut bisa diterima dan dinikmati semua orang, khususnya para watermelons (nama penggemar Blitzen) yang selalu memberi dukungan.

Lagu tersebut juga menjadi penanda era baru dari Blitzen yang dimulai dari Michaela. Diketahui, Blitzen tengah menyiapkan single kedua dan ketiga mereka. (Ant/OL-1)