Sambut Valentine, WeTV Rilis First Look Deretan Pasangan Baru WeTV Original

DALAM rangka merayakan Valentine, WeTV kembali memberikan hiburan kepada penggemar. Sebanyak lima pasangan WeTV Original paling dinanti tahun ini tampil perdana dalam bentuk foto dan video Behind-The-Scene yang menggambarkan karakter mereka dalam series. Kelima WeTV Original tersebut adalah WeTV Original My Lecturer My Husband S2, WeTV Original Dikta & Hukum, WeTV Original Mozachiko, WeTV Original Jodoh Atau Bukan, serta WeTV Original Dua Wajah Arjuna.

WeTV Original My Lecturer My Husband S2 menampilkan kembali Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina. Setelah sukses dengan season 1, kini kisah cinta Arya dan Inggit berlanjut ke season 2. WeTV Original My Lecturer My Husband S2 menyuguhkan kehidupan Inggit (Prilly Latuconsina) dan Arya (Reza Rahadian) seteah menikah. Mereka harus menghadapi kenyataan kehidupan berumah tangga tidak mudah, penuh konflik, rumit dan lucu. Mantan pacar Arya, Karin datang dari luar negeri. Sementara itu, Inggit harus menutup buku perihal hubungannya dengan Tristan (Kevin Ardilova).

Sementara itu, WeTV Original Dikta & Hukum menghadirkan Natasha Wilona, Ajil Ditto, Yoriko Angeline, dan Abun Sungkar. Series ini diangkat dari thread Twitter viral dan novelnya menjadi best seller. Sejak kecil, Dikta diperankan oleh Ajil Ditto dan Nadhira yang diperankan oleh Natasha Wilona bersahabat seperti kakak-adik. Orangtua mereka juga bersahabat. Melompat 10 tahun kemudian, ketika remaja, Dikta kuliah di fakultas hukum, sedangkan Nadhira kelas 11 SMA. Dua-duanya tetap bersahabat selayaknya kakak-adik dan masing-masing sudah punya pacar. Pada Nadhira, ayah dan ibunya menceritakan, ayah Dikta mengungkapkan harapan terakhirnya: kelak Dikta dan Nadhira bisa berjodoh.

Nadhira kaget sekali campur geli dan buru-buru mengatakan perjodohan di antara mereka tidak akan berhasil. Dikta sudah tahu duluan soal itu, mengatakan itu sekadar harapan seorang ayah. Dikta dan Nadhira sepakat menjalin hubungan kakak-adik, tidak lebih dari itu. Sementara itu, Dikta melihat pacarnya, Alea dekat dengan Jeffry, kawannya. Dikta menuduh Alea selingkuh dan menjatuhkan vonis putus.

Dari situ, Dikta kian dekat dengan Nadhira. Dikta sendiri menarik-ulur hubungannya dengan Nadhira. Pada satu kesempatan, ia bisa begitu perhatian. Di kali lain ia jadi sosok menyebalkan, meminta Nadhira jangan sampai jatuh cinta padanya. Dikta juga sering kali menghilang di hari-hari tertentu. Rupanya, Dikta memendam rahasia lain: ia mengidap penyakit gagal ginjal sejak kecil dan kini harus rutin cuci darah di hari-hari tertentu. Penyakit itu juga membuatnya bimbang pada hubungannya dengan Nadhira.

Adapun WeTV Original Mozachiko menghadirkan Rebecca Klopper, Junior Roberts, Yesaya Abraham, Keisya Levronka, dan Kiara McKenna. Chiko (Junior Roberts) tidak pernah mengira dirinya akan tertarik pada Moza (Rebecca Klopper), murid pindahan yang bukan hanya polos dan lugu, tapi juga terkenal akan ceplas-ceplosnya. Moza yang percaya diri bisa menjadikan Chiko pacarnya hanya dalam 100 hari akhirnya mengambil langkah drastis.

WeTV Original Jodoh atau Bukan menampilkan Megan Domani, Rayn Wijaya, Brisia Jodie, Salshabilla Adriani, Ibrahim Risyad, Kevin Leonardho dan Hannah Hannon. Natalie (Megan Domani), seorang perempuan yang stylish hidupnya runtuh ketika Nora, sang Ibu, berniat menjodohkannya dengan anak partner bisnis klinik kecantikan Nora. Tak punya pilihan lain, Natalie mengunjungi rumah Hanung, ayah yang tidak pernah ditemuinya lagi sejak ia berumur 6 tahun.

Perjalanan Natalie menuju kota kecil tempat Ayahnya tinggal membawa Natalie pada sebuah dunia baru. Selain bertemu dengan Tania sang ibu tiri yang eksentrik dan penggila klenik juga adik tiri yang nerd dan super iseng, Natalie harus berhadapan dengan Jonah (Rayn Wijaya), laki-laki tampan nan menyebalkan. Sejak itu Natalie mulai melalui serangkaian kejadian-kejadian ajaib bersama Jonah, mulai dari tersesat di hutan, berperang melawan cacar air, membantu ayah Natalie berlaga di kontes masak nasional, hingga mengajar anak-anak kecil di pedesaan. Lama kelamaan, perasaan mulai tumbuh di antara keduanya. Namun masalah kembali datang ketika kekasih Jonah datang. Di sisi lain, Nora, semakin gencar menjodohkannya dengan orang lain.

WeTV Original Dua Wajah Arjuna diperankan oleh Cut Beby Tshabina, Yesaya Abraham, Raisya Bawazier dan sederet bintang muda lainnya. Arjuna (Yesaya Abraham) yang terlahir dengan wajah di bawah rata-rata, mendapatkan kejutan ketika ia menerima spray misterius yang dapat mengubah wajahnya menjadi super tampan. Kini Arjuna berkesempatan untuk memulai hari baru.

