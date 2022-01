Ivory Aquino Mainkan Karakter Transgender di Batgirl

AKTRIS Ivory Aquino akan memainkan karakter Alysia Yeoh dalam film Batgirl yang didasarkan pada judul DC Comics untuk layanan streaming HBO Max, dikutip dari The Hollywood Reporter, Selasa (25/1).

Baik Aquino maupun karakter fiksi Yeoh sama-sama transgender. Proyek ini menandai tonggak sejarah untuk Warner Bros. dan DC Films yang menampilkan karakter trans secara terbuka.

Di layar kecil, Nicole Maines pernah memainkan superhero trans bernama Dreamer di serial Supergirl mulai 2018.

Pada 2019, aktor trans Zach Barack muncul di film Marvel Studios Spider-Man: Far From Home sebagai teman sekelas Peter Parker.

Karakter Yeoh sendiri pertama kali muncul dalam komik Batgirl edisi 2011 yang ditulis Gail Simone dan digambar Ardian Syaf.

Yeoh merupakan sahabat Barbara Gordon/Batgirl, superhero yang diperankan aktris Leslie Grace.

Aquino dikenal melalui perannya dalam miniseri When We Rise (2017), yang ditayangkan di stasiun televisi ABC. Pada saat itu, ia memainkan peran sebagai aktivis transgender Cecilia Chung.

Kabar mengenai casting Aquino pertama kali bocor secara daring pada pertengahan Januari setelah Grace membagikan foto bersama Aquino melalui story Instagram. Deadline menjadi media pertama yang secara resmi mengonfirmasi berita Aquino tersebut.

Selain Grace, Aquino akan bergabung bersama deretan pemeran Batgirl lain yang sebelumnya telah diumumkan, termasuk JK Simmons, Brendan Fraser, Michael Keaton, dan Jacob Scipio.

Dalam Batgirl, Fraser berperan sebagai penjahat dan Keaton kembali sebagai Batman, superhero yang pertama kali ia mainkan lebih dari 30 tahun yang lalu dalam film garapan sutradara Tim Burton.

Pembuat film Bad Boys for Life, Adil El Arbi dan Bilall Fallah, bertugas sebagai sutradara Batgirl. Sementara naskah filmnya ditulis oleh Christina Hodson, yang juga menulis film The Flash (2022) dan Birds of Prey (2020). (Ant/OL-1)