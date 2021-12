Spider-Man No Way Home: Mengundang Air Mata, Menguras Emosi

FILM Spider-Man: No Way Home memaksa para penonton untuk bergelut dengan air mata. Tidak hanya karena kesedihan dan kehilangan, tetapi juga karena nostalgia yang sangat, sangat gila.

Dari seluruh jagat Marvel Cinematic Universe (MCU), No Way Home adalah film paling emosional, setelah Avengers: Endgame.

Tidak banyak yang bisa dikomentari dari film ketiga Peter Parker versi Tom Holland itu.

Konflik yang disajikan Jon Watts, selaku sutradara, sejatinya sangat sederhana yakni terkuaknya identitas asli Spider-Man. Itu pun sudah ditampilkan secara gamblang sejak trailer perdana muncul.

Namun, dari persoalan yang simpel itu, Watts bisa menyuguhkan kisah yang luar biasa.

Banyaknya karakter yang muncul pun tidak membuat cerita jadi rumit atau berantakan. Justru, itu menjadi kekuatan utama di film ini.

Jika ada satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi, itu adalah tentang aksi laga yang dimunculkan. Dibandingkan Spider-Man: Far From Home, adegan tarung No Way Home jauh lebih minim. Tapi bukan berarti film ini jadi membosankan.

Kembali lagi, cerita yang apik dan nostalgia yang tidak terduga akan membuat penonton, terutama penggemar berat manusia laba-laba, merasa film berdurasi 148 menit itu berjalan sangat singkat.

Dan tawa, tangis, dan takjub, yang juga akan mengiringi sepanjang film berlangsung. (OL-1)