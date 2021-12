Ini Kata Amanda Rawles dan Jefri Nichol Soal Dear Nathan: Thank You Salma

FILM Dear Nathan: Thank You Salma, yang merupakan sekuel terakhir dari trilogi Dear Nathan siap tayang pada 13 Januari 2022 dan kembali menghadirkan Amanda Rawles serta Jefri Nichol sebagai pemeran utama.

Dalam film yang disutradarai Kuntz Agus itu, karakter Salma (Amanda Rawles) dan Nathan (Jefri Nichol) diceritakan mulai tumbuh dewasa dan sudahmenjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi.

Amanda Rawles menceritakan, karakter Salma di Dear Nathan: Thank You Salma mengalami perubahan, di antaranya menjadi lebih dewasa, berani, dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Baca juga: Amanda Rawles Akui Karakter Salma Bawa Pengaruh di Kehidupan Nyata

"Dia kan dikenal sebagai gadis kaku dan pemalu. Di yang ketiga ini lumayan berubah. Salma jadi lebih berani, kuat, dan adjust dengan lingkungan dia. Jadi lebih berani mengekspresikan isi hatinya kepada Nathan," kata Amanda saat konferensi pers daring, ditulis Kamis (16/12).

"Tapi watak-wataknya masih sama sih, kayak keras kepalanya dia. Lalu passion dia terhadap puisi masih sangat kuat di sini," lanjut dia.

Senada dengan Amanda Rawles, Jefri Nichol juga mengatakan karakter Nathan, yang dia perankan, mengalami banyak perubahan, dari mulai gaya pacarannya dengan Salma hingga semakin vokal dalam menyuarakan keadilan.

"Cara kita pacaran udah beda ya dari (film) satu dan duanya. Terus di film ketiga ini dia mencoba menyuarakan aspirasi dari orang-orang yang tertindas," ujar dia.

Proses produksi film Dear Nathan: Thank You Salma mengambil jeda yang cukup panjang dari film sebelumnya, Dear Nathan: Hello Salma. Hal tersebut rupanya harus membuat Amanda Rawles dan Jefri Nichol harus kembali mengingat watak dan ciri khas karakter masing-masing.

"Sempet harus recall lagi karakter Salma. Banyak banget perkembangan karakternya sementara khas-khasnya Salma tetap harus ada," kata Amanda.

"Tantangannya lebih ke recall juga dan pertumbuhan apa yang didapatkan Nathan selama dia kuliah, mulai dari cara berpikir dan lainnya," tambah Jefri.

Dear Nathan: Thank You Salma tidak hanya akan menghadirkan kisah cinta antara Nathan dan Salma, tapi juga mengangkat isu sosial yang kini tengah marak dibicarakan di masyarakat, yaitu tentang pelecehan seksual.

Oleh karena itu, Amanda mengatakan, film ini sangat penting untuk ditonton terutama bagi kaum muda agar dapat membuka kesadaran mengenai isu tersebut.

"Ceritanya berkembang menjadi lebih relevan dan aku sangat tertarik karena bukan hanya percintaan, tapi juga ada isu sosial yang diangkat," pungkas dia. (Ant/OL-1)