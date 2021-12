Get Out Ditetapkan Sebagai Film Terbaik Abad Ke-21

PARA penulis naskah film menobatkan Get Out sebagai film terbaik abad ke-21.

Anggota Writers Guild of America memilih film thriller rasial karya Jordan Peele itu sebagai film terbaik abad ke-21 mengalahkan 100 film nominasi lainnya.

Flm romantik yang dibintangi Jim Carrey dan Kate Winslet, Eternal Sunshine of the Spotless Mind menduduki posisi kedua sementara posisi ketiga dan keempat diduduki oleh The Social Network dan Parasite.

Film yang masuk dalam daftar film terbaik abad ini berasal dari berbagai genre mulai dari animasi lewat The Incredibles, film drama kriminal Ocean's Eleven, mockumentary Borat, dan film karya Christopher Nolan Inception.

Daftar ini disusun setelah Writer Guild of America merilis daftar film terbaik sepanjang masa pada 15 tahun lalu yang menempatkan film Casablanca di urutan teratas. (AFP/OL-1)