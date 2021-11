Hyun Bin Bakal Bintangi Harbin Garapan Woo Min Ho

Aktor asal Korea Selatan Hyun Bin akan membintangi film baru garapan sutradara Woo Min Ho berjudul “Harbin” yang dijadwalkan mulai syuting pada 2022.

“Hyun Bin telah memutuskan untuk membintangi ‘Harbin’ karena kualitas dan sifat menarik dari naskah serta kepercayaan yang dia miliki pada sutradara Woo Min Ho,” kata sebuah sumber dari perusahaan produksi Hive Media Corp, dikutip dari Soompi pada Selasa.

Film “Harbin” memotret kisah tentang aktivis kemerdekaan Korea yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut kembali tanah air. Film aksi mata-mata ini akan mengambil latar pada awal 1900-an di Harbin, ibu kota provinsi paling utara China, Heilongjiang.

Hyun Bin dikabarkan akan menampilkan adegan aksi dan akting emosional dalam film tersebut. Melalui “Harbin”, perasaan rumit tentang kecemasan dan tanggung jawab saat mempertaruhkan nyawa di tengah perjuangan kemerdekaan akan terepresentasi dalam akting Hyun Bin.

Selain itu, film ini juga menangkap potret kesepian seseorang yang hidup di generasi saat tanah air mereka hilang.

Hyun Bin dikenal melalui perannya di Crash Landing on You (2019-2020) sebagai karakter Ri Jeong-hyuk. Ia memulai debut aktingnya di serial televisi “Bodyguard” (2003) sebagai pemeran pendukung, kemudian pada 2004 bermain di serial “Nonstop 4” dan “Ireland”.

Selain itu, Hyun Bin juga membintangi serial televisi lainnya, seperti “My Name is Kim Sam Soon” (2005) dan “Memories of the Alhambra” (2018-2019), serta film seperti “Spin Kick” (2004), “A Millionaire's First Love” (2006), dan sebagainya.

Sementara itu, sutradara Woo Min Ho telah dikenal melalui deretan film garapannya yang turut memotret sejarah modern Korea, antara lain “Inside Men” (2015), “The Drug King” (2018), “The Man Standing Next”(2020), dan sebagainya.

Film “Harbin” akan diproduksi oleh Hive Media Corp yang sebelumnya telah merilis deretan film sukses, meliputi “Inside Men”, “The Man Standing Next” , dan “Deliver Us From Evil” (2020).

Para kru yang terlibat dalam produksi juga disebut merupakan yang terbaik di Korea, termasuk sutradara kamera Hong Kyung Po yang pernah terlibat dalam film “Deliver Us From Evil”, “Parasite” (2019), dan “Snowpiercer” (2013).