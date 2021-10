Death Cab For Cutie Rayakan 20 Tahun The Photo Album

BAND Death Cab For Cutie telah mengumumkan penerbitan ulang album keluaran 2001, The Photo Album di perayaan 20 tahun album itu.

Album terbitan ulang itu akan menampilkan sejumlah lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya.

Penerbitan ulang album 35 track yang baru di-remaster itu akan dilakukan pada 29 Oktober, dan akan mencakup keluaran studio, trek yang sebelumnya belum pernah dirilis, lagu langka, dan b-side eksklusif Inggris, serta cover lagu All Is Full Of Love milik Björk. danI Wanna Be Adored milik Stone Roses.

Edisi terbatas 2xLP, juga baru di-remaster untuk vinyl, tersedia untuk pre-order sekarang, dan akan tiba pada musim semi 2022.

"Saya pikir The Photo Album cukup bagus," kata mantan gitaris Death Cab For Cutie Chris Walla dalam sebuah pernyataan.

“Demonya sangat memuaskan bagi saya – kedelapan lagu itu direkam secara langsung selama beberapa hari hanya seminggu sebelum kami memulai album yang tepat, dan itu adalah rangkaian uji Polaroid yang indah, mendengung, dan sangat percaya diri untuk akan jadi apa album itu,” lanjutnya.

Untuk mengiringi pengumuman tersebut, Death Cab For Cutie membagikan versi “Demo Band” yang belum pernah dirilis sebelumnya di 'Coney Island'.

“Ini sangat menunjukkan proses yang kami gunakan pada saat itu, yaitu mendekonstruksi sesuatu dan membangunnya kembali sepenuhnya,” kata vokalis Ben Gibbard tentang trek tersebut dalam sebuah pernyataan. “Dalam kasus khusus itu, itu membuat lagu itu jauh lebih menarik dan memberinya rasa yang enak dan kesepian yang cocok di album.” (OL-1)