Venom Sukses Puncaki Box Office

VENOM: Le There Be Carnage, film Sony terbaru di Spider-Man Universe, sukses melakukan debut di puncak Box Office Amerika Utara, setelah meraup pendapatan sebesar US$90,1 juta.

Raupan pendapatan antara Jumat (1/10) hingga Minggu (3/10) itu merupakan yang terbesar bagi film debut di era prapandemi covid-19.

Venom menampilkan Tom Hardy, yang berperan sebagai wartawan Eddie Brock yang memiliki ikatan simbiosis dengan alien bernama Venom, yang memberinya kekuatan super.

Brock harus menghentikan seorang pembunuh berantai Cletus Kasady, yang diperankan Woody Harrelson, yang berhasil kabur dari penjara setelah bergabung dengan alien lainnya.

Posisi kedua juga ditempati pendatang baru, The Addams Family 2, yang meraup pendapatan sebesar US$18 juta.

Film animasi keluaran United Artists itu mengikuti petualangan keluarga yang tidak biasa dan mengerikan itu saat mereka sedang berlibur.

Adapun, Shang-Chi and the Legend of the The Rings, yang memuncaki Box Office selama empat pekan terakhir, merosot ke posisi ketiga dengan pendapatan sebesar US$6 juta.

Film produksi Disney itu dibintangi oleh Simu Liu, yang berperan sebagai mantan pembunuh yang harus berhadapan dengan ayahnya sendiri yang diperankan oleh aktor legendaris Hong Kong Tony Leung.

Posisi keempat ditempati oleh pendatang baru, The Many Saints of Newark. Film prekuel dari serial televisi The Sopranos itu meraup pendapatan sebesar US$5 juta.

Adapun posisi kelima ditempati oleh drama musikal remaja, Dear Evan Hansen. Film keluaran Universal Pictures yang dibintangi Ben Platt itu meraup pendapatan sebesar US$2,5 juta. (AFP/OL-1)