Ewan McGregor Janji Serial Obi-Wan Kenobi tidak akan Mengecewakan

MINGGU (19/9), Ewan McGregor memenangkan penghargaan Emmy pertama dalam kariernya lewat Halston, miniseri Netflix yang diproduksi Ryan Murphy tentang desainer terkenal. Dia mungkin memiliki kesempatan lagi untuk meraih Emmy, jika serial Obi-Wan Kenobi benar-benar sebagus yang dia katakan.

McGregor kembali tampil sebagai Jedi master di serial yang akan tayang di Disney+.

Ini merupakan kali pertama McGregor tampil di jagat Star Wars sejak Revenge of the Sith pada 2005.

Baca juga: Identitas Pengisi Suara Spider-Man di What If...? Terungkap

Serial Obi-Wan Kenobi itu mengambil setting di masa setelah Revenge of the Sith namun sebelum A New Hope yang berarti Anda akan mengetahui kisah Obi-Wan selama masa pengasingannya di Tatooine.

“Kami selesai syuting seri kami dan itu benar-benar menyenangkan,” kata McGregor kepada pers setelah kemenangannya.

“Saya sangat menikmati bekerja dengan Deborah Chow. Saya pikir itu tidak akan mengecewakan. Saya pikir itu akan bagus. Saya bersenang-senang membuatnya, dan bekerja dengan beberapa orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang menyenangkan. Teknologi baru yang kami gunakan untuk melakukannya sangat keren, dan itu adalah pengalaman yang berbeda dari membuat tiga film asli yang saya buat,” lanjutnya.

Chow menyutradarai keenam episode serial Obi-Wan. Dia sebelumnya menyutradarai episode The Mandalorian.

McGregor berbicara tentang seri Obi-Wan Kenobi: "Saya pikir seri ini akan bagus"

Belum ada tanggal rilis pasti untuk Obi-Wan Kenobi, tetapi serial itu diharapkan tayang pada tahun depan. (OL-1)