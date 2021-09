Netflix Menang Besar di Emmy Lewat The Crown dan The Queen's Gambit

THE Crown menyapu bersih pnghargaan untuk kategori drama di penghargaan Emmy, Senin (20/9) WIB, untuk mengantarkan Netflix akhirnya meraih penghargaan terbesar bagi insan pertelevisian saat layanan streaing itu juga meraih penghargaan untuk kategori serial terbatas lewat The Queen's Gambit.

Netflix telah mengubah wajah pertelevisian sejak memproduksi acara sendiri pada 2012 namun tidak pernah meraih penghargaan tertinggi di kategori serial sebelum malam penghargaan Emmy kali ini.

Untuk kategori komedi, Ted Lasso yang ditayangkan Apple TV+ meraih kemenangan.

Malam penghargaan Emmy kali ini digelar secara terbatas dan sebagian di ruang terbuka karena pandemi covid-19.

"Kini kami akan berpesta. Saya tidak bisa berkata-kata karena sangat bahagia," ujar kreator The Crown Peter Morgan.

Instagram @thecrownnetflix--Cuplikan adegan dalam serial The Crown

Season keempat serial tentang keluarga kerajaan Inggris itu bercerita tentang perkawinan Pangeran Charles dan Putri Diana.

Olivia Colman, yang sebelumnya meraih Piala Oscar karena berperan sebagai Ratu Anne dalam film The Favourite, memenangkan Emmy untuk aktris terbaik lewat perannya sebagai Ratu Elizbaeth II.

Saat menerima penghargaan, Colman mengenang ayahnya yang meninggal saat pandemi covid-19.

Josh O'Connor meraih penghargaan aktor terbaik lewat perannya sebagai Pangeran Charles.

O'Connor memuji lawan mainnya. Emma Corrin, yang berperan sebagai Putri Diana, kala menerima penghargaan itu.

The Crown juga memenangkan penghargaan untuk aktor dan aktris pembantu terbaik, termasuk untuk Gillian Anderson yang berperan sebagai Margaret Thatcher, serta penghargaan untuk penulis dan sutradara terbaik.

Total penghargaan yang dimenangkan The Crown adalah 11 menyamai rekor yang dimenangkan The Queen's Gambit pada tahun lalu dan kurang satu dari rekor yang dipegang Game of Thrones.

The Queen's Gambit, serial pendek tentang anak perempuan yatim piatu yang mengejutkan dunia catur meraih sukses saat dirilis Oktober tahun lalu.

AFP/Rich Fury/Getty Images--Para pemeran dan sutradara The Queen's Gambit berpose di malam penghargaan Emmy

"Anda membuat catur menjadi seksi dan menjadi inspirasi bagi banyak anak perempuan dan perempuan muda untuk terjun ke catur," ujar Produser Eksekutif William Horberg kepada bintang serial itu Anya Taylor- Joy.

"Yang tidak bisa diperhitungkan algorima atau anggaran miliaran dolar adalah word of mouth," lanjutnya setelah The Queen's Gambit meraih sukses luar biasa. (AFP/OL-1)