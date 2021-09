Jesy Nelson Hengkang, Little Mix Bubar

PRODUSER Pete Waterman mengklaim Little Mix akan segera berakhir setelah keluarnya Jesy Nelson dari grup tersebut.

Nelson meninggalkan empat anggota Little Mix, yang awalnya disatukan pada acara The X Factor, pada 2011.

Nelson keluar pada awal tahun ini, dengan alasan masalah kesehatan mentalnya dan tekanan berada di girl band. Dia akan merilis musik solo pertamanya dalam beberapa bulan mendatang.

Anggota Little Mix yang tersisa, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall dan Perrie Edwards, sementara itu merilis single baru mereka Love (Sweet Love) pada hari 3 September lalu.

Saat ini, Waterman, yang dikenal sebagai bagian dari tim penulis lagu Stock-Aitken-Waterman, membandingkan Little Mix dengan Spice Girls setelah kepergian Geri Halliwell.

"Saat pertama kali musiknya keluar... puch, bang, lalu mereka mendapatkan image," katanya kepada The Sun. “Tapi kemudian gadis-gadis itu menjadi lebih penting daripada rekaman karena orang-orang lebih tertarik.

“Jika Anda berjuang untuk mendapatkan posisi pada band itu, nantinya akan menjadi gesekan untuk memperebutkan popoularitas paling banyak. Lalu akhirnya salah satu dari mereka pergi, seperti yang dilakukan Geri Halliwell. Ini adalah jebakan sebagian besar band. Gadis-gadis berpikir mereka lebih besar jika membuat band sendiri namun nyatanya gagal.”

Waterman mengatakan mereka telah berusaha dengan baik untuk bertahan selama ini, mengingat mereka disatukan "tidak sengaja".

Dia mengatakan anggota Little Mix telah "berubah" dan "membentuk karakter".

“Anda berusaha menaikan 4 orang untuk menjadi musisi yang hebat, yang sebekumnya tidak saling mengenak, dan Anda meminta mereka untuk terikat dan menjadi teman dan bekerja sama,” tambah produser musik itu.

"Pada akhirnya, akan selalu ada gesekan dan ketika datang ke Little Mix, Anda memiliki karakter yang sangat kuat untuk bertarung."

Little Mix akan merilis album Greatest Hits pertama mereka Between Us, akhir tahun ini.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Nelson mengatakan keputusan untuk meninggalkan Little Mix adalah pilihan anggota bandnya sama seperti dirinya sendiri. (OL-1)