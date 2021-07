Chuck Lorre Berterima Kasih pada Two and a Half Men

CHUCK Lorre merupakan salah satu pembuat acara hebat yang telah memulai kariernya sejak 1980-an sebagai penulis. Beberapa serial ciptaannya yang menjadi sukses antara lain adalah Grace Under Fire, Cybil, Dharma and Greg, dan Two and a Half Men.

Akan tetapi, dilansir dari situs cheat sheet, Lorre mengaku ketenaran dari serial Two and a Half Men telah membantu menghasilkan beberapa acara unik yang dia luncurkan untuk mengudara, termasuk The Big Bang Theory.

Sangat sulit nampaknya menyebutkan apa yang membuat Lorre terkenal. Dia telah membuat begitu banyak acara terkenal sehingga Anda bisa bertanya kepada lima orang tentang seri terbaiknya dan mereka akan memiliki jawaban yang berbeda-beda.

Lorre sendiri tampaknya berhutang banyak kepada Two and a Half Men, begitu pun para pemeran dari The Big Bang Theory.

Pada 2015 lalu, saat Lorre duduk dalam wawancara bersama the Lansing State Journal, dia merasa bernostalgia. Serial yang membuatnya menjadi sensasi ini akan berakhir di musimnya yang ke-12, dan The Big Bang Theory berjalan dengan lancar.

Lorre bangga kepada semua yang sudah dia buat, tapi berkata bahwa para penggemar dari The Big Bang Theory tidak akan pernah tahu tentang Sheldon Cooper dan kawan-kawan jika bukan karena Two and a Half Men.

“Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa Two and a Half Men. Tanpa itu, kami tidak akan bisa pergi ke CBS dan berkata, dengan wajah lurus bahwa kami ingin melakukan pertunjukan tentang fisikawan.”

The Big Bang Theory juga bukanlah satu-satunya yang berutang kepada Two and a Half Men. Lorre mengaku ketenaran dari Two and a Half Men telah memberinya kebebasan untuk membuat serial-serial yang memiliki premis unik lainnya.

Saat berbicara kepada the Lansing State Journal, Lorre berkata salah satu serial yang memiliki premis unik yang dia maksud adalah Mike & Molly and Mom. Serial-serial dengan premis unik inilah yang membuat para penggemar menyukai hasil karya-karya dari Lorre. (OL-1)