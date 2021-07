Lagi Favorit Brian May Dalam Album ‘Greatest Hit’

Dilansir dari situs express, sang gitaris Brian May membagikan beberapa lagu dari album “Greatest Hits” milik Queen yang menjadi lagu kesukaannya.

“Greatest Hits” milik Queen merupakan album terlaris di Inggris tapi edisi ulang tahun ke-40 dari album tersebut nyaris gagal untuk menjadi No 1 di Inggris untuk kelima kalinya minggu ini. Dan sekarang gitaris Queen telah membagikan lagu mana yang menjadi lagu kesukaannya di dalam album pemecah rekor tersebut.

Saat berbincang dengan Absolute Radio, awalnya sang gitaris terlihat kesulitan untuk memilih lagu mana yang menjadi favoritnya. “Oh ini sangat sulit. Apa favorit saya? Saya saja tidak tahu apakah ada yang menjadi favorit saya.”

“Jika saya membiarkan diri saya menjadi partisan, mungkin We Will Rock You. “Karena itu mengatakan segalanya dalam waktu singkat dan itu adalah sesuatu yang selalu berhasil bagi kami.” Ujar Brian.

Brian bahkan mengaku bahwa pilihannya “We Will Rock You” bahkan hampir tidak berhasil masuk kedalam “Greatest Hits” milik Queen.

“Lagu Itu harus berjuang untuk bisa berada di sana … karena bisa dibilang, itu tidak seperti hit No 1 di Inggris. Tidak. lagu Itu merupakan B-side dari We Are The Champions. Tetapi sebagian besar di seluruh dunia kedua lagu tersebut adalah single radio dan melakukannya dengan sangat baik.

“Tapi We Will Rock You telah bersama kami begitu lama dan telah melakukan banyak hal untuk kami.

“Dan itu banyak mengungkapkan tentang apa yang harus saya ungkapkan saat itu; mengatakan banyak Saya masih berpikir tentang kemanusiaan, cara saya melihatnya. Yeah oke, We Will Rock You [adalah favoritku].” Tambah Brian.