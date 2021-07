Jeon So Min akan Membintangi Drama Baru

BERDASARKAN situs allkpop, Jeon So Min telah dikonfirmasi akan membintangi drama baru dari KBS berjudul “Hee Soo”.

Agensi yang menaungi Jeon So Min yakni, King Kong by Starship juga telah mengkonfirmasi berita tersebut, “Dia (Jeon So Min) saat ini sedang syuting drama.”

“Hee Soo” Merupakan drama 1 episode dengan genre thriller tentang sebuah pasangan yang telah menikan yang memiliki 1 putri. Jeon So Min akan mengambil peran dari Joo Eun dan kemungkinan yang akan menjadi lawan main Jeon So Min sebagai suaminya adalah Park Sung Hoon.

