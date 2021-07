Duff McKagan Ungkap 8 Lagu yang Mengubah Hidupnya.

MUSISI berusia 57 tahun Duff McKagan terkenal sebagai bassis di Guns N’ Roses, Velvet Revolver, hingga Hollywood Vampires. Dia juga merilis album solo dan menjadi bintang tamu di banyak pertunjukkan mulai dari Manic Street Preachers hingga Macy Gray, dan Ordinary Man karya Ozzy Osbourne.

"Satu hal yang saya pelajari adalah bahwa dunia tidak seburuk berita TV atau Twitter," katanya. “Ketika Anda pergi keluar dan benar-benar berbicara dengan orang-orang, Anda menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang mengikat kita bersama daripada apa yang memisahkan kita. Itu memberi saya banyak harapan.”

Dilansir dari situs louder sound, McKagan mengungkapkan 8 lagu yang mengubah hidupnya,

Lagu pertama adalah Bodies milik Sex Pistols.

"Suara gitar Steve Jones yang tidak seperti yang pernah saya dengar sebelumnya dan permainan drum Paul Cook mengajari saya cara bermain. Saya segera menyadari bahwa ini bisa menjadi band saya sendiri, bukan satu yang diturunkan dari saudara-saudari saya. Tubuh tidak menua sama sekali," ungkap McKagan

Lagu kedua adalah Pirate Love yang dimainkan The Heartbreakers.

"Jika Anda melihat foto Guns N’ Roses sekitar 1985 atau setidaknya saya, cara berpakaian kami langsung diangkat dari sampul album The Heartbreakers. Tapi, Band-band awal saya tidak secara langsung menyalin dari The Heartbreakers, yang jelas mereka pasti memengaruhi cara kami bermain dan berpenampilan," kata bassist itu

Lagu ketiga adalah Gimme Some Skin dari The Stooges.

"Saat sata masih berusia 14 tahun, Gimme Some Skin seperti lagu yang paling hardcore dan agresif. Itu adalah pelajaran tentang cara bermain rock'n'roll," ungkap McKagan.

"Dulu sering hujan di Seattle, jadi semua orang bermain musik di garasi mereka, karena bermain di luar di bawah sinar matahari bukanlah pilihan. Semua orang belajar dengan memainkan The Stooges dan The Sonics, karena anggota keluarga setiap orang pasti memiliki rekaman Sonics pertama di rumah mereka. Saya bermain di sebuah rekaman (Brick By Brick tahun 1990-an) dengan Iggy dan saya berbicara tentang The Sonics dan dia berkata, 'Ya ampun, itu adalah band garage rock pertama yang sebenarnya, band itu mempengaruhi The Stooges.'," lanjutnya.

Selain itu ada lagu dari Imigrant Song milik Led Zeppelin yang merupakan salah satu lagu yang bisa dinyanyikan semua orang, dan New Rose karya The Damned dengan teknik drum dan gitar yang sangat luar biasa.

Sedangkan lagu lain yang juga masuk dalam daftar tersebut adalah, Something in the Water (Prince), 6 in the Mornin' (Ice-T), dan Ace of Spades (Motorhead). (OL-1)