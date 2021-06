Hitman's Wife's Bodyguard Puncaki Box Office

PENGGEMAR film di Amerika Utara kembali menunjukkan kesukaan mereka pada film aksi komedi setelah The Hitman's Wife's Bodyguard sukses menduduki puncak box office dengan raihan US$11,7 juta.

Meski total pemasukkan masih jauh dari tingkat prapandemi, para pengamat bisa tersenyum melihat perkembangan pembukaan bioskop dan jumlah penonton yang diizinkan masuk di sejumlah kota di Amerika Serikat (AS).

Sebagai lanjutan dari film The Hitman's Bodyguard keluaran 2017, Ryan Reynolds, Samuel L Jackson, dan Salma Hayek kembali hadir.

Pemuncak box office pekan lalu, A Quiet Place: Part II, turun ke posisi kedua, dengan raihan US$9,4 juta. Film horor produksi Paramount itu menampilkan aktris Emily Blunt sementara suaminya, John Krasinski, menjadi sutradara

Posisi ketiga ditempati film keluarga Peter Rabbit 2: The Runaway yang meraup pendapatan sebesar US$6,1 juta.

Film live-action/animasi produksi Sony itu menghadirkan suara James Corden serta penampilan Rose Byrne, Domhnall Gleeson, dan David Oyelowo.

Posisi keempat kembali ditempati film horor yaitu The Conjuring: The Devil Made Me Do It, yang meraup pendapatan sebesar US$5,2 juta. Patrick Wilson dan Vera Farmiga hadir kembali sebagao penyelidik paranormal.

Film Disney Cruella menempati posisi kelima dengan raihan US$5,1 juta. Cruella menampilkan Emma Stone sebagai bintang utama. (AFP/OL-1)