Rilis Album Disko, Foo Fighter Jadi The Dee Gees

FOO Fighters telah mengumumkan arah musik baru mereka, dari yang awalnya beraliran Rock menjadi disko klasik 1970-an.

Mereka akan merilis album baru itu dengan nama baru, The Dee Gees, akronim dari nama pentolak Foo Fighter, Dave Grohl.

Melalui akun Instagram mereka, Jumat (18/6), Foo Fighter mengumumkan The Dee Gees akan meluncurkan sebuah album bertema disco berjudul Hail Satin.

“Introducing.. the Dee Gees!!! HAIL SATIN -coming to a local record store & dance part near you, July 17th,” tulis Foo Fighter di akun Instagram mereka.

Album yang merupakan lanjutan dari Medicine At Midnight (2021), direkam di studio 606 milik Foo Fighters dan akan dipasarkan sebagai debut the Dee Gees yang dirilis dalam bentuk vinyl untuk US Record Store Day pada 17 Juli mendatang.

Nantinya, side-A album itu akan menampilkan beberapa lagu cover dari grup Bee Gees berjudul Shadow Dancing versi Andy Gibb, yang pernah menjadi lagu nomor satu di AS pada 1978 selama tujuh minggu berturut-turut.

Sementara side-B akan menampilkan lima versi live dari lagu-lagu di album terakhir mereka, Medicine At Midnight. (BBC/OL-1)