Bintang Marvel dan Game of Thrones Ungkap Perannya di Matrix 4

BINTANG serial Marvel dan Game of Thrones, Jessica Yu Li Henwick, memberikan beberapa petunjuk menarik tentang apa yang karakternya lakukan di Matrix 4.

Sekuelnya trilogi Matrix, yang akan datang 18 tahun setelah film Matrix ketiga dirilis, dibintangi oleh aktris yang tampil di serial Iron Fist dan The Defenders itu dalam peran yang dirahasiakan.

Henwick telah mengungkapkan kepada majalah Empire bahwa dia berhasil mengamankan sebagian besar daftar keinginan Matrix-nya saat berada di lokasi syuting.

"Ketika saya masuk, saya mengatakan tiga hal yang saya inginkan, yaitu jaket kulit, kacamata hitam, dan beberapa pekerjaan kawat,” ujarnya.

"Saya mendapat dua dari tiga hal tersebut. Saya akan membiarkan Anda menebak yang mana," ujarnya

Henwick menambahkan tidak semua orang di film tersebut dapat memamerkan keterampilan fisik mereka dan menyebut para aktor yang tidak memiliki adegan aksi itu sangat sedih.

"Saya belum melihat potongan filmnya. Jadi, saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya dan apa yang tidak. Tetapi, saya berlatih setiap hari selama berbulan-bulan," katanya.

"Ada beberapa anggota pemeran yang tidak memiliki adegan fisik dan mereka sangat sedih. Bagaimana Anda bisa berada di The Matrix dan tidak melakukan hal-hal baik?"

The Matrix akan kembali menampilkan Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity), dan Jada Pinkett Smith (Niobe).

Sejumlah bintang lain juga telah bergabung dalam peran yang saat ini dirahasiakan, termasuk Jonathan Groff dari Glee, Neil Patrick Harris dari How I Met Your Mother, dan aktor The Trial of the Chicago 7, Yahya Abdul-Mateen II.

The Matrix 4 dijadwalkan akan rilis pada 22 Desember 2021 mendatang di bioskop dan di HBO Max Amerika Serikat. (OL-1)