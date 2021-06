Janet van Dyne Kembali Muncul di Sekuel Ant Man and The Wasp

TANGGAL perilisan film “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” semakin dekat dan para penggemar pasti ingin melihat karakter tituler bertarung melawan penjelajah waktu yaitu, Kang the Conqueror.

Dilansir dari situs thedirect.com, Scott dan Hope dikabarkan tidak akan sendiri dalam upaya bertarung melawan Kang, yang tampaknya seluruh sekutu Ant-Man akan berkumpul dan membantu mereka.

Pemeran Janet van Dyne, Michelle Pfeiffer, telah membagikan beberapa latihan yang dia lakukan untuk mempersiapkan sekuel ketiga dari film tersebut.

Dalam postingan terbaru di akun Instagram resminya, Pfeiffer mengonfirmasi van Dyne akan kembali ke alam kuantum di Quantumania.

“Janet van Dyne memasuki alam kuantum di musim panas ini.” ujar Pfeiffer di akun Instagram resminya.

Dari judul film tersebut juga diperkirakan sebagian besar dari Quantumania akan berlangsung di alam kuantum. Di sanalah si penjahat Kang diperkirakan akan memiliki kursi kekuatannya di Kota Chronopolis.

Hingga saat ini masih belum diketahui apa tujuan Van Dyne kembali ke alam kuantum. Tetapi tidak ada yang pernah menghabiskan waktu lebih lama dari pada Van Dyne di alam kuantum tersebut dan kemungkinan dia sudah pernah bertemu dengan Kota Chronopolis selama ia berada di sana.

Dia juga bahkan mungkin tahu tentang penguasanya dan bahaya apa saja yang akan ditimbulkannya.

Tentunya kebenaran mengenai semua ini masih akan menjadi misteri yang akan terungkap pada saat filmnya tayang nanti pada 17 Febuari 2023. (OL-1)