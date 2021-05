A Quiet Place: Part II Puncaki Box Office AS

FILM horror A Quiet Place: Part II mengawali kiprah mereka di box office Amerika Utara dengan sambutan dan pendapatan yang terbaik sejak awal pandemi covid-19 yang menyebabkan bioskop di Amerika Serikat (AS) ditutup.

"Pentingnya akhir pekan Memorial Day bagi industri perfilman tidak bisa diremehkan," ujar Paul Dergarabedian, analis senior dari Comscore.

A Quiet Place: Part II, yang disutradarai John Krasinski, diperkirakan akan meraup pendapatan sebesar US$58,5 juta di box office AS.

Raihan itu dikombinasikan dengan 12 film papan atas lainnya akan berjumlah total sebesar US$78,1 juta, naik dari hanya US$18,8 juta pada pekan sebelumnya.

"Ini adalah kabar gembira bagi masa depan bioskop dan kelegaan besar bagi industri perfilman.

Posisi kedua ditempati oleh film live-action Disney, Cruella, yang meraup pendapatan sebesar US$27 juta. Cruella menampilkan duet Emma Stone dan Emma Thompson.

Posisi ketiga, yang raihannya terpaut jauh dari dua film di atasnya dengan hanya sebesar US$3 juta, ditempati oleh Spiral. Film ini merupakan film teranyar dari franchise Saw yang menampilkan Chris Rock, Max Minggella, dan Samuel L Jackson.

Wrath of Man, yang meraup pendapatan sebesar US$2,8 juta, menduduki posisi keempat. Film thriler aksi yang disutradarai Guy Ritchie itu menampilan Jason Statham sebagai supir kendaraan lapis baja yang sukses menggagalkan upaya perampokan.

Posisi kelima diduduki oleh filam animasi Disney Raya and the Last Dragon yang meraup pendapatan sebesar US$2,4 juta. Film ini menampilkan suara aktor Asia-Amerika seperti Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan, dan Sandra Oh. (AFP/OL-1)