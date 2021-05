Friends: The Reunion akan Tayang di HBO pada 27 Mei

TAYANGAN spesial Friends: The Reunion akan hadir berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS), Kamis (27/5) pukul 14.01 WIB, eksklusif di HBO GO, dengan penayangan pada hari yang sama di HBO pukul 20.00 WIB.

Friends yang dibintangi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, dan David Schwimmer kembali ke panggung komedi original yang ikonik, Stage 24, di kawasan Warner Bros. Studio, berlokasi di Burbank untuk perayaan tayangan paling disukai, kisah kehidupan sebenarnya, tanpa naskah.

Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, para pemeran serial Friends berkumpul kembali untuk sebuah perayaan serial komedi yang paling hit.

Direkam dari panggung original, Friends: The Reunion mengumpulkan para pemain dengan moderator James Corden dan beberapa bintang tamu ternama yang akan menghidupkan kembali momen-momen tidak terlupakan dari serial tersebut.

Tayangan spesial ini merupakan acara sekali seumur hidup untuk menghormati serial yang ikonik tersebut, yang keseruannya masih dirasakan hingga hari ini, sebagai malam yang lucu dan menyentuh hati, penuh tawa dan cucuran air mata.

Friends: The Reunion, produksi HBO Max Original, akan menampilkan sejumlah bintang tamu seperti David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon, dan Malala Yousafzai.

Ben Winston menyutradarai dan menjadi eksekutif produser secara spesial bersama executive producer Friends Kevin Bright, Marta Kauffman, dan David Crane.

Tayangan spesial ini berasal dari Warner Bros Unscripted Television bersama Warner Horizon, Fulwell 73 Productions dan Bright/Kauffman/Crane Productions.

Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry, dan Schwimmer menjadi executive producer. Emma Conway, James Longman dan Stacey Thomas-Muir menjadi co-executive producer. (RO/OL-1)