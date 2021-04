Penghargaan Tertinggi Oscar untuk Kaum Nomaden

NOMADLAND dinobatkan sebagai film terbaik pada Academy Awards ke-93. Film garapan sutradara kelahiran Beijing, Tiongkok, Chloe Zhao tersebut menyingkirkan Mank, The Trial of the Chicago 7, Minari, Judas and The Black Messiah, Sound of Metal, Promising Young Woman, dan The Father.

Total, Nomadland membawa tiga piala dari total enam nominasi, film terbaik, sutradara terbaik, dan aktris utama terbaik. Nomadland diangkat dari buku nonfiksi karya jurnalis Amerika Serikat Jessica Bruder berjudul Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century.

Dalam buku tersebut, Bruder menulis cerita tentang fenomena lansia Amerika yang terdampak resesi hebat medio 2007-2009. Para lansia tersebut mengadopsi gaya hidup nomaden dengan berkeliling menggunakan mobil karavan mereka, untuk mencari kerja musiman.

Aktris utama Nomadland Frances McDormand, membaur dengan aktor amatir, para lansia nomaden sungguhan. McDormand berperan sebagai janda dari kota Nevada. Ia mengubah mobil van menjadi rumah berjalannya dan ia pun berkelana mencari pekerjaan dan teman sepanjang perjalanan tersebut.

Zhao bahkan berkisah ia harus tinggal di mobil van selama empat bulan untuk syuting. Pantas jika filmnya dinobatkan sebagai film terbaik. Sebab kepiawaian Zhao dalam meracik unsur nonfiksi ke dalam kisah fiksi dalam film.

Orang-orang nomaden sungguhan yang ikut bermain dalam Nomadland, turut menjadi kekuatan film tersebut. Kritikus film dan angota Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Hikmat Darmawan dalam perbincangannya bersama Media Indonesia beberapa waktu menjelang Oscar, menganggap Zhao serupa membuat puisi.Bagaimana menjahit yang nonfiksi ke dalam fiksi, dan ia juga pandai menciptakan teater manusia.

Sementara, sutradara dan produser Ifa Isfansyah yang sebelumnya juga mempresentasikan Nomadland akan membawa pulang piala film terbaik, menganggap film tersebut punya keterkaitan isu pasca kemenangan Parasite di Oscar tahun lalu sebagai film terbaik. Tentang tempat tinggal, tanah, dan identitas.

Pada acara penghargaan yang berlangsung di Union Station Los Angeles Amerika Serikat, Zhao juga datang dengan kameo di filmnya, yang merupakan nomaden sungguhan, Linda May dan Swankie.

Keterlibatan keduanya dalam film adalah berkat andil sang penulis buku, Bruder. Ia memperkenalkan May pada Zhao saat sang sutradara tengah mengerjakan tahap awal skenario. Zhao pun lalu berkunjung ke lokasi May dan kelompoknya bermukim sementara saat itu.

Hubungan Tiongkok-Amerika

Kemenangan Nomadland dan Zhao di ajang Oscar, juga diwarnai dengan isu politik. Dikutip dari Antara, kemenangan Nomadland tidak bisa disaksikan langsung di Tiongkok. Acara nonton bareng yang digelar almamater Chloe Zhao di negara asalnya, terhambat lantaran akses virtual private network (VPN) diblokir hampir dua jam.

Sekitar 30 orang berkumpul di bar kecil di The Bund, Shanghai, pukul 8 pagi waktu setempat, untuk mendukung Zhao dan menonton acara langsung lewat YouTube. Tetapi acara yang diadakan alumni New York University baru bisa dimulai dua jam kemudian karena penyelenggara harus mengatasi agar layanan VPN bisa dipakai.

"Mereka memblokir VPN," kata seorang peserta yang menambahkan akun WeChat miliknya diblokir setelah dia menulis unggahan yang memuji Zhao.

Banyak aplikasi dari Barat seperti YouTube tidak bisa diakses di Tiongkok di mana internet lokal betul-betul diawasi dan banyak sensor konten. Meski, banyak juga media Tiongkok yang memberitakan kemenangan Zhao. Pertentangan tentang penerimaan Zhao di negara asalnya juga menjadi perbincangan hangat. Ada yang memang mendukung kesuksesan dan menyukai karyanya, tetapi ada juga yang menganggap ia terlalu ke-Amerika-Amerika-an.

Bagaimana pun, Zhao melalui Nomadland mengukir beberapa sejarah. Ia menjadi perempuan sutradara kedua yang memenangi piala Oscar. Ia juga menjadi perempuan sutradara Asia pertama yang menang Oscar. Nomadland, juga membawa McDormand hattrick piala Oscar untuk aktris utama terbaik.

"Piala ini untuk siapa saja yang memiliki keyakinan dan keberanian untuk mempertahankan kebaikan dalam diri mereka sendiri dan untuk berpegang pada kebaikan satu sama lain, tidak peduli betapa sulitnya untuk melakukan itu. Ini untuk Anda, yang menginspirasi saya untuk terus maju,” kata Zhao saat pidato kemenangannya. (OL-13)

Baca Juga: Demon Slayer Pecahkan Rekor Bioskop AS