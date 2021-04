Kim Kardashian West Masuk Daftar Miliarder Dunia

BINTANG acara realitas televisi, influencer, dan pebisnis Kim Kardashian West resmi masuk daftar miliarder dunia, menurut perkiraan majalah Forbes.

Kardashian West masuk dalam daftar miliarder dunia itu setahun setelah adiknya Kylie Jenner terdepak dari daftar itu.

Pemasukkan Kardashian West berasal dari honor serial realitas televisi dan kesepakatan iklan, serta pemasukkan dari dua merek produk gaya hidup miliknya.

Kekayaan Kardashian West melonjak sebanyak lebih dari US$200 juta sejak Oktober, ungkap Forbes, dari US$780 juta pada musim gugur lalu menjadi US$1 juta, musim semi ini, lima tahun setelah majalah itu melaporkan selebritas itu mengantongi pendapatan sebesar US$51 juta.

KKW Beauty, yang dirilis pada 2017, kerap merilis produk kosmetik bersama empat saudarinya dan gencar dipromosikan di media sosial.

Kardashian West memiliki 69,7 follower di Twitter dan 213 juta di Instagram.

Pada 2018, perusahaan itu memiliki pemasukan sekitar US$100 juta, menurut Forbes, yang menempatkan 2.775 miliarder dalam daftar tahun ini.

Proyek teranyar Kardashian West, Skims, yang dirilis pada 2019 menawarkan pakaian dalam dan baju santai dengan gaya minimalis. Proyek ini terbukti menguntungkan di era kerja dari rumah (WFH) saat ini.

Perusahaan itu, menurut perkiraan Forbes, bernilai lebih dari US$500 juta.

Serial realitas Keeping Up With the Kardashian akan berakhir pada tahun ini setelah 20 season. (AFP/OL-1)