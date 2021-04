Zendaya Isi Suara Lola Bunny di Space Jam: A New Legacy

ZENDAYA dipastikan bergabung dalam film animasi Warner Bros (WB) yaitu Space Jam: A New Legacy.

Mengutip Variety, Senin (5/4), Zendaya akan mengisi suara Lola Bunny di film yang sebelumnya pernah digarap di era 90-an itu.

Lewat akun Twitter resmi film Space Jam, keterlibatan Zendaya dikonfirmasi lewat cuitan pada Sabtu (3/4).

Akun @spacejammovie menautkan akun @Zendaya diikuti deskripsi, "Welcome to the Jam, @Zendaya."

Dalam cicitan itu pun disertakan animasi GIF Lola Bunny yang memasukan bola ke dalam keranjang basket.

Pada film pertama Space Jam, sosok Lola Bunny merupakan kekasih dari Bugs Bunny yang memiliki kemampuan basket yang bagus namun harus terluka di babak final dan akhirnya Bugs Bunny harus menyelamatkan kekasihnya itu.

Space Jam: A New Legacy dijadwalkan tayang di layar lebar dan HBO Max pada 16 Juli 2021 mendatang setelah merilis trailer pertamanya.

Dalam film itu nantinya posisi Michael Jordan, yang sebelumnya bermain di Space Jam, akan digantikan oleh LeBron James.

Nantinya dalam film itu, diceritakan James akan kesulitan berkomunikasi dan memahami anaknya yang sangat mahir dalam teknologi yaitu Dom (Ceyair J Wright).

Lalu keduanya justru terhubung setelah salah satu kecerdasan buatan berbentuk humanoid berusaha mencuri pengikut James.

Keduanya berakhir terjebak dalam saluran Warner 3000 entertainment server-verse.

Untuk menyelamatkan anaknya, James harus mengalahkan Goon Squad, tentunya dengan bantuan Toon Squad yang di dalamnya berisikan Bugs Bunny, Daffy Duck, Lola Bunny, Marvin the Martian, Porky Pig, Roadrunner, dan tokoh Looney Tunes lainnya.

Selain LeBron James, tokoh lain yang terlibat dalam film animasi itu adalah Khris Davis, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe, hingga pemain NBA seperti Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Diana Taurasi, dan Nneka Ogwumike. (Ant/OL-1)