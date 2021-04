Ada Penampilan Spesial Arya Saloka dan Amanda Manopo Besok

DUA tokoh utama sinetron Ikatan Cinta yakni AL dan Andin yang diperankan aktor Arya Saloka dan Amanda Manopo akan memberikan penampilan spesial besok, Minggu (4/4). AL rencananya memberikan persembahan khusus nan romantis sebagai wujud ungkapkan cintanya pada Andin.

Dia juga akan menghibur para penonton dengan membawakan lagu tema Ikatan Cinta untuk kali pertama. Itu akan terjadi dalam acara yang berlangsung pukul 19.00 WIB di saluran televisi RCTI, Indosiar, ANTV, dan ShopeeLive pada perhelatan Shopee 4.4 Mega Shopping Day bersama Mamamoo! besok.

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja menjelaskan lebih jauh bahwa AL dan Andin nanti juga berpartisipasi dalam permainan Shopee Tangkap serta membawa berbagai kejutan lain untuk para penggemar mereka dalam acara perayaan puncak kampanye belanja Shopee 4.4 Mega Shopping Day yang telah digelar sejak Maret lalu. Selain AL dan Andin, akan ada pula segmen eksklusif bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dan grup idola K-Pop Mamamoo.

Acara puncak Shopee 4.4 Mega Shopping Day tidak hanya akan menghibur penonton melalui penampilan selebritas ternama saja, tetapi juga sesi games dan promo untuk mendapatkan aneka produk-produk seru dari berbagai merek ternama dengan harga miring. Khusus untuk besok, akan ada promo Gratis Ongkir Rp0 untuk membeli kebutuhan sehari-hari, voucer diskon 44 ribu, Flash Sale Serba Seribu untuk produk-produk dari merek ternama seperti setrika listrik Sanken, hair dryer Panasonic, Ovomaltine Crunchy, termos air minum Lock&Lock, speaker Advance Duo 026, Inone Earphone Wired Headset, dan masih banyak lagi.

Promo lain juga dihadirkan dari deretan merek seperti L'oreal Indonesia, Maybelline Indonesia, Garnier Indonesia, Wardah, Unilever Indonesia, Roughneck, M231, Edwin Jeans, Xiaomi, Realfood, Norvus, Erigo, BRI Brizzi, serta berbagai brand lainnya. Selain itu, hadiah utama All New Toyota Yaris dalam segmen gim Goyang Shopee juga All New Honda Brio dalam segmen Shopee Tangkap. Pemirsa juga bisa mengikuti segmen spesial ShopeePay dengan hadiah utama Toyota Corolla Cross. (RO/OL-14)